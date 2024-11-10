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Защитник Полесья: Да, Буяльского зацепили... Но удалять? Не было никакой последовательности в игре
У футболиста есть претензии к судье
Фото: ФК Полісся
Артем Смоляков высказался об удалении Богдана Михайличенко и пенальти в матче с "Динамо".
“Фол был в центре поля. Да, Буяльского зацепили... Но удалять? Я этого не понимаю. Не было никакой последовательности в игре. Когда на мне сфолил Рубчинский, даже желтую карточку не показали. Тренер подбодрил Михайличенко”.
“Пенальти в наши ворота? Я не возражаю, что он был. Тымчык попал в хороший тайминг, когда я достал руки из-за спины. Я извинился перед партнерами. Мы очень хорошо начали матч. Пропустили глупый гол, но продолжали играть. Нужно еще работать и все будет хорошо”, – считает футболист.
Артем сыграл 12-й матч и получил вторую желтую карточку в текущем чемпионате.
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