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Защитник Полесья: Да, Буяльского зацепили... Но удалять? Не было никакой последовательности в игре

Премьер-лига

У футболиста есть претензии к судье

Защитник Полесья: Да, Буяльского зацепили... Но удалять? Не было никакой последовательности в игре

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Артем Смоляков высказался об удалении Богдана Михайличенко и пенальти в матче с "Динамо".

“Фол был в центре поля. Да, Буяльского зацепили... Но удалять? Я этого не понимаю. Не было никакой последовательности в игре. Когда на мне сфолил Рубчинский, даже желтую карточку не показали. Тренер подбодрил Михайличенко”.

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“Пенальти в наши ворота? Я не возражаю, что он был. Тымчык попал в хороший тайминг, когда я достал руки из-за спины. Я извинился перед партнерами. Мы очень хорошо начали матч. Пропустили глупый гол, но продолжали играть. Нужно еще работать и все будет хорошо”, – считает футболист.

Артем сыграл 12-й матч и получил вторую желтую карточку в текущем чемпионате.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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vlotko (Броди)
10.11.2024 в 22:48
Так Михайліченко напросився на вилучення сам. З початку матчу він двічі грубо фолив і Романов його простив, потім отримав жовту, а на Буяльському була б друга (теж вилучення ), яка різниця що була показана червона. Які можуть бути по цьому питання?
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Комментарии 4
vlotko (Броди)
10.11.2024 в 22:48
Так Михайліченко напросився на вилучення сам. З початку матчу він двічі грубо фолив і Романов його простив, потім отримав жовту, а на Буяльському була б друга (теж вилучення ), яка різниця що була показана червона. Які можуть бути по цьому питання?
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0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
10.11.2024 в 22:30
Ну как не выгнать игрока, если у ДК всего два дня было на восстановление...Ничо ты , Смоляков, не пониммаешь в футболе
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Alex-696 (Немирів)
10.11.2024 в 22:08
Так там друга жовта, а не пряма червона, про що воно меле?
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LEVgcUqs (Чернігів)
10.11.2024 в 21:50
Знову судді у Полісся винні, пищить знову, що там судді з ВАРом говорили. Може так і якогось суддю підкупите
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