Баенко: В ближайшее время в Кривом Роге будут еще новые молодые игроки из Нигерии

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о результатах рабочей поездки в Африку.

- Владимир Владимирович недавно Вы вместе с шефскаутом клуба Евгением Чистяковым вернулись из рабочей командировки на Африканский континент. Расскажите более подробно, какой была цель вашей поездки?

- Недавно вернулись из Нигерии. Мы были на турнире, который проводится между лучшими Академиями города Абуджа, это столица Нигерии. Это место, куда съезжаются все лучшие Академии. Их было 48. За пять дней мы увидели в деле более тысячи футболистов. То есть с утра и до вечера мы смотрели игры. Действительно очень впечатлены. Нам нужно было туда поехать и собственными глазами увидеть, как именно это проходит.

Потому что у «Кривбасса» есть опыт хорошего сотрудничества с африканскими футболистами, с иностранцами. И для клуба это очень был важный шаг именно посмотреть их в молодом возрасте. Потому что у нас уже есть определенный опыт, мы в U-19 сейчас даем шанс молодым африканским футболистам. После поездки мы вступили в переговоры с некоторыми исполнителями и уже занимаемся визами. В ближайшее время в Кривом Роге будут еще новые молодые игроки из Нигерии.

- Мы правильно поняли, что сейчас африканский вектор рассматривается не только для главной команды, но и для ФА "Кривбасс"?

- Нельзя сказать, что именно африканский вектор или латино-американский. Это не очень будет правильно по отношению к другим футболистам. Повторюсь, у нас есть опыт, есть контакты, есть хорошая атмосфера, где ребята быстро адаптируются и показывают результат. Поэтому с нашей стороны очень логично: все получается и работаем в этом направлении дальше. Первые шаги у нас были уже со взрослыми футболистами. Но все понимают, что взрослый футболист уже стоит определенных денег.

Для любого клуба важно воспитывать собственных воспитанников и приглашать молодых перспективных футболистов. Поэтому да, это новый опыт и важный шаг для нас. Думаю, что мы будем видеть результаты, наверное, немного позже, потому что молодым футболистам надо больше времени на адаптацию. Сейчас мы в переговорах с этими игроками и, если все будет хорошо, то, наверное, во второй части сезона уже увидим новые лица в U-19.

- Чинеду Ичоку и Узома Чиджоке, которые недавно присоединились к "Кривбассу" U-19 - это был первый шаг в развитии нового вектора работы академии? Какие впечатления они производят лично на Вас и как ребят приняли в коллективе?

- Мы стараемся нивелировать любые языковые барьеры, потому что "Кривбасс" - прогрессивная команда и один из критериев требований ко всем футболистам - это знание английского языка. Что касается Ичоку и Чиджоке, то они неплохо адаптировались и хорошо себя проявляют. Надеюсь, в будущем будут показывать хорошие результаты.

Со своей стороны хотел бы поблагодарить профессиональную работу наших тренеров U-19: как они встретили новичков и то, как с ними работают. Для наших тренеров - это также новый опыт. Тренеры из U-19 - это молодые тренеры. Это также опыт, это их рост, это рост команды, это рост клуба. Поэтому я буду еще раз и еще раз повторяться, мы не останавливаемся, мы движемся только вперед.