Пушич – о слабом первом тайме: Дело не в игровом аспекте. Мы играем хорошо. Соперник дважды перешел среднюю линию и забил

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов после матча с "Зарей" (3:1).

“Самые сложные матчи в этой части сезона – те, которые вы играете после международной встречи, в Лиге чемпионов, и перед перерывом на поединки сборных. Они более сложны ментально. Мы играли довольно неплохо в первом тайме: много владели мячом, доминировали, хотя и не создавали много возможностей. А потом одного момента сопернику оказалось достаточно для того, чтобы забить.

Не хватало в первом тайме преданности, ощущения, что каждую секунду, в каждый момент что-то может произойти, и поэтому нужно быть внимательным до последних секунд. Этого мне не хватало и дело не в игровом аспекте. Мы играем хорошо, но этот завершающий штрих должен быть в последней трети. А если соперник выходит вперед, когда он, кажется, перешел среднюю линию дважды и сразу забил... Я поделился этим со своей командой, фантастически отреагировавшей во втором тайме. Могли забить больше голов”.