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Пушич – о слабом первом тайме: Дело не в игровом аспекте. Мы играем хорошо. Соперник дважды перешел среднюю линию и забил

Премьер-лига

Наставник прокомментировал победу в очередном туре УПЛ

Пушич – о слабом первом тайме: Дело не в игровом аспекте. Мы играем хорошо. Соперник дважды перешел среднюю линию и забил

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов после матча с "Зарей" (3:1).

“Самые сложные матчи в этой части сезона – те, которые вы играете после международной встречи, в Лиге чемпионов, и перед перерывом на поединки сборных. Они более сложны ментально. Мы играли довольно неплохо в первом тайме: много владели мячом, доминировали, хотя и не создавали много возможностей. А потом одного момента сопернику оказалось достаточно для того, чтобы забить.

Не хватало в первом тайме преданности, ощущения, что каждую секунду, в каждый момент что-то может произойти, и поэтому нужно быть внимательным до последних секунд. Этого мне не хватало и дело не в игровом аспекте. Мы играем хорошо, но этот завершающий штрих должен быть в последней трети. А если соперник выходит вперед, когда он, кажется, перешел среднюю линию дважды и сразу забил... Я поделился этим со своей командой, фантастически отреагировавшей во втором тайме. Могли забить больше голов”.

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“У нас был и впереди будет трудный график. Проводим много матчей, немало путешествуем и нет достаточно времени для восстановления. Но это не оправдание – такова ситуация.

Когда вы играете в Лиге чемпионов, то на стадионе много людей, эмоций и вы не только играете, но и отдаете все в эмоциональном плане, не только физические силы. Затем вы опустошены, нужно возвращаться, восстанавливать силы, времени недостаточно, а тогда нужно снова играть, к сожалению, перед небольшим количеством людей. Ментально очень сложно справиться с этими отличиями. Моя задача – постоянно мотивировать игроков”, – заявил тренер.

23 ноября "Шахтер" будет играть против "Ингульца".

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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