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Судейский эксперт – о пенальти, переломившем матч в пользу Шахтера: Арбитр купился на трюк
Сергей Шебек считает, что Бондаренко в борьбе с Вантухом умело споткнулся…
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
В программе 13-го тура УПЛ состоялся матч "Шахтер" - "Заря", в котором при счете 1:0 в пользу гостей арбитр Афанасьев после падения донетчанина Бондаренко поставил пенальти в ворота "Зари". Хозяева с "точки" сравняли счет, после чего забили еще два гола, в итоге выиграв поединок 3:1. После матча наставник луганчан Младен Бартулович задал риторический вопрос: "Такой пенальти… Если бы он был в сторону их команды, как думаете, поставили бы такой пенальти?". И действительно, вопрос справедливости назначения 11-метрового удара стоит ребром. Чтобы разобраться в ситуации, UA-Футбол обратился за комментариями к эксперту, экс-арбитру ФИФА Сергею Шебеку.
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Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/2OzjySpz1S— Igor Semyon (@igor_semyon) November 10, 2024
- Как можно оценить падения Бондаренко? Да никак. В борьбе с Вантухом игрок "Шахтера" прокинул мяч себе на ход, и случайно своей ногой зацепился за ногу соперника, после чего рухнул на газон. Нужно отметить, в последний момент Вантух увидел, что может зацепить Бондаренко, приостановился, поставил ногу на газон, а "горняк" умело споткнулся. Арбитр Афанасьев купился на такой трюк, и указал на "точку". Да, может, с его позиции было трудно разобраться, но есть же VAR, который и должен исправлять такие ошибки. Правда, как всегда от человека в будке помощь не пришла. Особенно все хорошо видно, когда камера показывает из-за спин игроков. Имеем ошибку как арбитра, так и VAR. Если бы Афанасьев в такой сложной ситуации сам разобрался и продолжил игру, то такому арбитру не было бы цены, - сказал судейский эксперт.
Добавим, что именно с этого пенальти "Шахтер" сравнял счет в матче с "Зарей", после чего забил еще дважды.
Видео - УПЛ-ТВ
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