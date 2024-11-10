Ашур – о судействе: Нам обидно, но не стыдно. Стыдно должно быть другим людям

Имад Ашур выступил на пресс-конференции после встречи с киевлянами.

“Не в каждой игре мы имеем возможность в каждом эпизоде ​​прессинговать вдали от своих ворот. Физически это тяжело. В отдельных эпизодах нужно прессинговать и у своих ворот. Мы хотим играть подальше от них, но надо понимать, что соперник не хочет давать нам возможность отбирать мяч у своих ворот. Следует прессинговать там, где мяч и вокруг этого строить структуру игры”.

"Я доволен тренировочным процессом. Могу быть недовольным результатом, но точно не процессом. Мы многое меняем. В первую очередь ментальность. Это не только физические кондиции. На это нужно время. Речь идет о формируемых годами привычках. Но наш путь очень интересен. Есть ежедневные вызовы и сюрпризы. В какой-то момент нам нужно сделать выводы по поводу того, чего не хватает. Тогда мы будем трезво подходить к тому, как мы можем навязывать эту игру.

[О судействе] Не хочу об этом говорить. Сегодня нам обидно, но не стыдно. Стыдно должно быть другим людям”, – считает тренер.