Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ашур – о судействе: Нам обидно, но не стыдно. Стыдно должно быть другим людям
Тренер волков прокомментировал поражение
polissyafc.com
Имад Ашур выступил на пресс-конференции после встречи с киевлянами.
“Не в каждой игре мы имеем возможность в каждом эпизоде прессинговать вдали от своих ворот. Физически это тяжело. В отдельных эпизодах нужно прессинговать и у своих ворот. Мы хотим играть подальше от них, но надо понимать, что соперник не хочет давать нам возможность отбирать мяч у своих ворот. Следует прессинговать там, где мяч и вокруг этого строить структуру игры”.
"Я доволен тренировочным процессом. Могу быть недовольным результатом, но точно не процессом. Мы многое меняем. В первую очередь ментальность. Это не только физические кондиции. На это нужно время. Речь идет о формируемых годами привычках. Но наш путь очень интересен. Есть ежедневные вызовы и сюрпризы. В какой-то момент нам нужно сделать выводы по поводу того, чего не хватает. Тогда мы будем трезво подходить к тому, как мы можем навязывать эту игру.
[О судействе] Не хочу об этом говорить. Сегодня нам обидно, но не стыдно. Стыдно должно быть другим людям”, – считает тренер.
25 ноября "стая" будет играть против "Зари".
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо - Полесье 2:1. СаШо возвращает столице лидерство
- Едва не разорвал сетку. Арендованный из Динамо игрок Зари эффектно забил Шахтеру. Видео
- Шахтер – Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Комментарии 2