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Ашур – о судействе: Нам обидно, но не стыдно. Стыдно должно быть другим людям

Премьер-лига

Тренер волков прокомментировал поражение

Ашур – о судействе: Нам обидно, но не стыдно. Стыдно должно быть другим людям

polissyafc.com

Новина українською

Имад Ашур выступил на пресс-конференции после встречи с киевлянами.

“Не в каждой игре мы имеем возможность в каждом эпизоде ​​прессинговать вдали от своих ворот. Физически это тяжело. В отдельных эпизодах нужно прессинговать и у своих ворот. Мы хотим играть подальше от них, но надо понимать, что соперник не хочет давать нам возможность отбирать мяч у своих ворот. Следует прессинговать там, где мяч и вокруг этого строить структуру игры”.

Читайте такжеАшур: Мы не можем подстраиваться, играть в бей-беги. Должны делать все, чтобы навязывать свою игру

"Я доволен тренировочным процессом. Могу быть недовольным результатом, но точно не процессом. Мы многое меняем. В первую очередь ментальность. Это не только физические кондиции. На это нужно время. Речь идет о формируемых годами привычках. Но наш путь очень интересен. Есть ежедневные вызовы и сюрпризы. В какой-то момент нам нужно сделать выводы по поводу того, чего не хватает. Тогда мы будем трезво подходить к тому, как мы можем навязывать эту игру.

[О судействе] Не хочу об этом говорить. Сегодня нам обидно, но не стыдно. Стыдно должно быть другим людям”, – считает тренер.

25 ноября "стая" будет играть против "Зари".

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Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Архат (Киев)
10.11.2024 в 23:35
И что с судейством не так? Судье надо сказать спасибо, что не вдевятером заканчивали, поскольку Тейлор на красную точно наиграл. А так как всегда, хто всрався - невістка.
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Комментарии 2
Архат (Киев)
10.11.2024 в 23:35
И что с судейством не так? Судье надо сказать спасибо, что не вдевятером заканчивали, поскольку Тейлор на красную точно наиграл. А так как всегда, хто всрався - невістка.
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Acsakal (Kharkiv)
11.11.2024 в 00:29
Вам, дірявим, все замало. І пенальті у ворота суперників дали, і гравця суперників видалили, а вам хочеться грати проти 9-х суперників, проти 8-х, проти 7-х... А потім в Європі, де арбітри не такі приязні до Динамо, як в Україні, знову смоктати будете... «Вєрнай дарогай ідете товарісч».
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