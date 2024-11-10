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Шовковский – об игре через два дня на третий: Нормальный график, когда нормальные логистические условия, а не проводишь по 18 часов в пути
Наставник еще раз подчеркнул интенсивность расписания
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский выступил на пресс-конференции после матча с "Полесьем".
“Против "Ференцвароша" мы играли почти 75 минут в меньшинстве, отдали много сил. Полноценного восстановления не было. Предусматривали такое течение событий и готовились к непростой игре. На первый план выходила игровая дисциплина и организация игры. В конце матча было видно, что нам не хватало сил.
Я всегда буду защищать своих игроков даже тогда, когда я недоволен их действиями. Могу сказать, что футболисты должны играть более спокойно, надежно, уверенно и принимать более правильные решения”.
“Попов получил желтую карточку, но футбол – это контактная игра. Игроки должны действовать определенным образом, но быть осторожнее. Он многое пропустил, у него было повреждение. С Ярмоленко тоже самое. Он говорил, что все нормально, но я видел, что он уже выдохся. Поэтому мы перестроились в три защитника, чтобы поднимать Тымчыка повыше. Затем Караваев играл справа вместе с Волошиным. Когда есть усталость и нагрузка, мы никогда не поднимемся до уровня наших ожиданий. Мы будем всегда откатываться до того, как мы готовы и как принимаем решение под нагрузкой и давлением.
Я всегда говорю на тренировках, как правильно открываться, делать треугольники, но для этого нужно быть свежими и физическими кондициями. Не могу сказать, что у команды их нет, но играть через два дня на третий или через три на четвертый непросто. Возможно, это нормальный график, когда есть нормальные логистические условия, а не когда проводишь по 18 часов в пути. Поэтому я часто провожу ротацию и меняю игроков”, – объяснил тренер.
"Динамо" после 12 туров набрало 32 очка.
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