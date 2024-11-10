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Дахновский: Уже давно не посвящал жене и собачкам забитые голы

Премьер-лига

Игра с Рухом удалась для Виталия на все 100

Дахновский: Уже давно не посвящал жене и собачкам забитые голы

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский поделился эмоциями от матча с "Рухом" (2:0) в рамках 13-го тура УПЛ, в котором он забил и оформил ассист.

"Уже давно не посвящал своей жене и своим собачкам забитые голы. Юля, Эмма, Мия - я люблю вас! Этот гол - для вас! Конечно, эмоции - положительные. Я очень давно не забивал. Очень хотел этого. Поэтому сейчас я очень счастлив.

Ни разу раньше не обыгрывали "Рух". Поэтому настраивались максимально. Какой-то дополнительной мотивации нам сегодня не нужно было. Потому что мы понимали, что нам нужна только победа. Мы забили два быстрых мяча и, считаю, процентов на девяносто мы выполнили все тренерские установки.

Очень помогает также поддержка болельщиков. Это наш двенадцатый игрок. Мы были должны им, потому что давно не побеждали в чемпионате. Наконец это произошло. Впереди у нас матч с лидером чемпионата "Александрией". Надеюсь, соберется полный стадион и мы снова подарим нашим болельщикам победу!", - сказал игрок.

В текущем сезоне Дахновский провел за "Верес" 13 матчей. Результативные действия в матче с "Рухом" стали первыми для игрока в сезоне 2024/25.

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Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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