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Ярмоленко приблизился к топ-3 лучших бомбардиров в истории чемпионата

Премьер-лига

Успеет ли Андрей до завершения карьеры?

Ярмоленко приблизился к топ-3 лучших бомбардиров в истории чемпионата

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В 13-м туре УПЛ "Динамо" обыграло дома "Полесье" благодаря реализованному пенальти в исполнении Андрея Ярмоленко (2:1). Нападающий забил свой 110-й гол в высшей лиге отечественного первенства.

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В текущем сезоне Премьер-лиги футболист отличился трижды. После возвращения в клуб экс-игрок "Вест Хэма" забил 11 мячей в 26 турах элитного дивизиона. Это позволило обойти Жуниора Мораэса и Андрея Воробея в списке лучших бомбардиров.

У Евгения Селезнева 117 точных ударов, он замыкает топ-3. Сергей Ребров забил 123 гола, Максим Шацких – 124.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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