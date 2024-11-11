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Ярмоленко приблизился к топ-3 лучших бомбардиров в истории чемпионата
Успеет ли Андрей до завершения карьеры?
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В 13-м туре УПЛ "Динамо" обыграло дома "Полесье" благодаря реализованному пенальти в исполнении Андрея Ярмоленко (2:1). Нападающий забил свой 110-й гол в высшей лиге отечественного первенства.
В текущем сезоне Премьер-лиги футболист отличился трижды. После возвращения в клуб экс-игрок "Вест Хэма" забил 11 мячей в 26 турах элитного дивизиона. Это позволило обойти Жуниора Мораэса и Андрея Воробея в списке лучших бомбардиров.
У Евгения Селезнева 117 точных ударов, он замыкает топ-3. Сергей Ребров забил 123 гола, Максим Шацких – 124.
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