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Ашур: В первые 20 минут часто заставляли Динамо ошибаться. Не хватало остроты, когда наше давление работало

Премьер-лига
Обновлено

Наставник волков – о ходе событий в матче

Ашур: В первые 20 минут часто заставляли Динамо ошибаться. Не хватало остроты, когда наше давление работало

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Полесья" считает, что команда недостаточно атаковала во встрече против киевлян.

"Такая банальная вещь, как гол, может сильно влиять на ментальность. В первые 20 минут мы часто заставляли соперника ошибаться. Другое дело, как мы распоряжались мячом. Мы находили свободные зоны между линиями, но заострять нужно было гораздо больше. В первые 20 минут у нас было несколько возможностей, но еще больше было эпизодов, когда мы не обостряли. С этим нужно работать. Одна быстрая атака, кто-то не доработал и получаем гол вопреки логике игры”.

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“В первом тайме нам не хватало остроты, когда наше давление работало и когда мы могли заставить соперника ошибаться еще больше в своей штрафной. У нас есть мастерство для этого.

Назаренко в последнее время много играл. Сегодня решили выпустить нового игрока и дать ему отдохнуть. Он хорошо работал, к нему нет вопросов”, – заявил тренер.

"Стая" остается на 4-й строчке (22 балла).

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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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