Ашур: В первые 20 минут часто заставляли Динамо ошибаться. Не хватало остроты, когда наше давление работало

Главный тренер "Полесья" считает, что команда недостаточно атаковала во встрече против киевлян.

"Такая банальная вещь, как гол, может сильно влиять на ментальность. В первые 20 минут мы часто заставляли соперника ошибаться. Другое дело, как мы распоряжались мячом. Мы находили свободные зоны между линиями, но заострять нужно было гораздо больше. В первые 20 минут у нас было несколько возможностей, но еще больше было эпизодов, когда мы не обостряли. С этим нужно работать. Одна быстрая атака, кто-то не доработал и получаем гол вопреки логике игры”.

“В первом тайме нам не хватало остроты, когда наше давление работало и когда мы могли заставить соперника ошибаться еще больше в своей штрафной. У нас есть мастерство для этого.

Назаренко в последнее время много играл. Сегодня решили выпустить нового игрока и дать ему отдохнуть. Он хорошо работал, к нему нет вопросов”, – заявил тренер.