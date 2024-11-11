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За октябрь большинство игроков Ингульца получило половину зарплаты. Некоторым футболистам даже не заплатили минималку, – источник

Премьер-лига
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В клубе с Кировоградской области существуют определенные нюансы в выплатах

За октябрь большинство игроков Ингульца получило половину зарплаты. Некоторым футболистам даже не заплатили минималку, – источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В конце прошлого сезона, когда команда шла к чемпионству в Первой лиге, а впоследствии и взяла его, президент "Ингульца" Александр Поворознюк предложил ключевым игрокам продлить контракты на условиях, которые у них были в Первой лиге. Футболисты сказали, что условия нужно улучшить, поскольку команда возвращается в УПЛ.

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Поворознюк отказал футболистам и сказал, что команда будет играть последние два матча игроками U-19. Но у игроков молодежного состава не было профессиональных контрактов, потому вышли основные футболисты, победили в этих двух играх и завоевали золото Первой лиги.

За предыдущий месяц всей команде выплатили половину зарплаты, а игрокам, переведенным в U-19 – заработную плату в размере 7 000 гривен. У игроков подписан официальный контракт на эту сумму, а остальные средства они получают другими способами.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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