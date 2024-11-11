Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За октябрь большинство игроков Ингульца получило половину зарплаты. Некоторым футболистам даже не заплатили минималку, – источник
В клубе с Кировоградской области существуют определенные нюансы в выплатах
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В конце прошлого сезона, когда команда шла к чемпионству в Первой лиге, а впоследствии и взяла его, президент "Ингульца" Александр Поворознюк предложил ключевым игрокам продлить контракты на условиях, которые у них были в Первой лиге. Футболисты сказали, что условия нужно улучшить, поскольку команда возвращается в УПЛ.
Поворознюк отказал футболистам и сказал, что команда будет играть последние два матча игроками U-19. Но у игроков молодежного состава не было профессиональных контрактов, потому вышли основные футболисты, победили в этих двух играх и завоевали золото Первой лиги.
За предыдущий месяц всей команде выплатили половину зарплаты, а игрокам, переведенным в U-19 – заработную плату в размере 7 000 гривен. У игроков подписан официальный контракт на эту сумму, а остальные средства они получают другими способами.
Популярное сейчас
- Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Официально: Команда Артема Довбика уволила главного тренера
- Ковалец: Стоит только арбитру свистнуть, как Шапаренко и Бражко начинают апеллировать к нему по той или иной причине
- "Мы же не в хоккей играем". Чем остался недоволен Максимов после победы Ворсклы над Черноморцем
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО