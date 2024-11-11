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Пушич: Сказал Бондаренко, что очень им горжусь. Очень умный и самокритический человек

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Марино похвалил подопечного

Пушич: Сказал Бондаренко, что очень им горжусь. Очень умный и самокритический человек

Фото: ФК Шахтар

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Тренер "Шахтера" ответил на вопросы журналистов.

“Азарову стало плохо во время игры, он почувствовал головокружение и попросил замену. Наш медицинский персонал позаботился о нем. Он, наверное, не сможет отправиться в сборную.

Нам нужно восстановиться, освежить тело и разум. Все мои игроки очень много работали, поэтому они все заслуживают несколько дней отдыха, а также того, чтобы побыть со своими семьями, ведь мы много времени проводим в пути. Знаете, для меня очень важно, чтобы мои футболисты тоже чувствовали эту теплоту своих семей, дома и детей. Они получат выходные, а когда вернутся, снова начнут тренироваться, и мы, вероятно, проведем один товарищеский матч. Не знаю точно, когда, но мы его сыграем”.

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“Определенные игроки отправятся в национальные сборные. Это будет комбинация между восстановлением тела и разума, надеюсь, в хорошей атмосфере с семьей, а потом мы снова начнем работу. Поэтому, чтобы быть морально и физически готовыми к последней части – двум матчам Лиги чемпионов и важным играм чемпионата.

Сказал Бондаренко, что у него была хорошая реакция во втором тайме и что я очень им горжусь – тем, как усердно он работал, его вкладом в результат команды во втором тайме. Я сказал, что он хорошо сыграл, а он, как очень умный и самокритичный человек, ответил: "Да, особенно во втором тайме". Мне нравится, когда игроки самокритичны, потому что очень важно подталкивать изнутри и быть мотивированными, знать, что ты сделал хорошо, а что плохо. На самом деле, я похвалил его за реакцию сегодня и его реакцию в игре Лиги чемпионов после того, как мы пропустили. Я был очень этим доволен”, – заявил тренер.

"Горняки" сохраняют отставание в 6 очков от лидеров УПЛ.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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