Пушич: Сказал Бондаренко, что очень им горжусь. Очень умный и самокритический человек

Тренер "Шахтера" ответил на вопросы журналистов.

“Азарову стало плохо во время игры, он почувствовал головокружение и попросил замену. Наш медицинский персонал позаботился о нем. Он, наверное, не сможет отправиться в сборную.

Нам нужно восстановиться, освежить тело и разум. Все мои игроки очень много работали, поэтому они все заслуживают несколько дней отдыха, а также того, чтобы побыть со своими семьями, ведь мы много времени проводим в пути. Знаете, для меня очень важно, чтобы мои футболисты тоже чувствовали эту теплоту своих семей, дома и детей. Они получат выходные, а когда вернутся, снова начнут тренироваться, и мы, вероятно, проведем один товарищеский матч. Не знаю точно, когда, но мы его сыграем”.