Кабаев: Будем работать, чтобы не было таких игр, как с Ференцварошем

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев в эфире FootballHub прокомментировал домашнюю победу над "Полесьем" в матче 13-го тура УПЛ (2:1).

- Насколько важно было победить "Полесье", особенно после болезненного поражения от "Ференцвароша"?

- Очень важно. Нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками в Киеве, и с такими победами на самом деле легче живется и дышится. Сейчас пауза на матчи сборных, и с хорошим настроением входим в эти выходные. Дальше будем работать, чтобы не было таких игр, как с "Ференцварошем".

- Насколько два забитых мяча зарядили команду? При этом "Полесье", даже оставшись в меньшинстве, прибавило, но запала "Динамо" хватило для победы...

- Конечно, когда забиваешь быстрые мячи, то и игра дальше дается легче. Появляется и уверенность в своих силах, и соперник больше раскрывается. А вот то, что "Полесье" прибавило после удаления, я считаю, является нашей ошибкой. Психологически многие команды играют так, по счету, как бы ни настраивал тренер... Не скажу, что ты не хочешь, но есть моменты, что недорабатываешь. "Полесье" же, наоборот, бежало и бежало вперед. Поэтому это наша недоработка - здесь было больше не футбольное мастерство, а психология.

- В матче с "Ференцварошем" вы играли в меньшинстве, приходилось больше работать, здесь уже в подобной ситуации оказалось "Полесье"...

- Да, 100%. Просто у "Ференцвароша" хорошего уровня команда... Я не говорю, что "Полесье" плохого уровня, но на евроарене все быстрее, возможно, атмосфера давит. Честно говоря, после игры с "Полесьем" даже не хочется вспоминать наш матч с "Ференцварошем". Мы уже поговорили в коллективе между собой, разобрали, и двигаемся дальше. Даже уже игру с "Полесьем" забываем.

- То, что "Александрия" параллельно набирает очки, создает давление?

- Супер. Не скажу, что я рад за них, но каждый год появляется какая-то команда, которая показывает результат. Она не просто так находится вверху, она показывает хороший футбол, у них качественные игроки. Нас ждут два матча в конце года, а пока могу сказать, что команда заслуживает того места, на котором сейчас находится, - сказал Кабаев.