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Яцык: Хотели победить Шахтер, но случилось иначе
Луганский клуб уступил дончанам со счетом 1:3
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Зари" Александр Яцык поделился мыслями после поражения от "Шахтера" (1:3) в матче 13-го тура УПЛ.
– Впечатления от сегодняшнего матча?
– Хороший соперник, хороший матч. Я считаю, много сегодня было эмоций. Такие матчи с удовольствием играешь, на все 100 процентов выкладываешься и хочешь победить.
– Что случилось во 2-м тайме?
– Что случилось? Вы же смотрели футбол? Пенальти, потом снова как-то вошли в состояние такое, что закончили играть после пенальти.
– Почему пенальти сломал? Почему закончили играть?
– Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос.
– Какое настроение? Сегодня команда рассчитывала на позитивный для себя результат? Я вижу, что и тренер, и вы, и ваши партнеры очень расстроены.
– Конечно. Зачем выходить на игру, если ты не хочешь победить?
– Разные ситуации бывают. Против сильного соперника иногда команды выходят с целью набрать очки – это может быть и ничья.
– Ну, мы выходили набрать очки, играли на победу. Хотели победить, но случилось иначе, – сказал Яцык.
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