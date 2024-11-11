Яцык: Хотели победить Шахтер, но случилось иначе

Полузащитник "Зари" Александр Яцык поделился мыслями после поражения от "Шахтера" (1:3) в матче 13-го тура УПЛ.

– Впечатления от сегодняшнего матча?

– Хороший соперник, хороший матч. Я считаю, много сегодня было эмоций. Такие матчи с удовольствием играешь, на все 100 процентов выкладываешься и хочешь победить.

– Что случилось во 2-м тайме?

– Что случилось? Вы же смотрели футбол? Пенальти, потом снова как-то вошли в состояние такое, что закончили играть после пенальти.

– Почему пенальти сломал? Почему закончили играть?

– Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос.

– Какое настроение? Сегодня команда рассчитывала на позитивный для себя результат? Я вижу, что и тренер, и вы, и ваши партнеры очень расстроены.

– Конечно. Зачем выходить на игру, если ты не хочешь победить?

– Разные ситуации бывают. Против сильного соперника иногда команды выходят с целью набрать очки – это может быть и ничья.

– Ну, мы выходили набрать очки, играли на победу. Хотели победить, но случилось иначе, – сказал Яцык.