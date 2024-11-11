Буяльский: Готовились к игре с Полесьем всего один день

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал домашнюю победу над "Полесьем" (2:1) в 13-м туре УПЛ.

"Момент с удалением Михайличенко? Я перехватил мяч, Богдан сфолил, считаю, это прямая красная карточка, ведь были случаи, когда меня удаляли в похожих ситуациях или даже более мягких.

Они были более свежими, ведь готовились к нашему поединку в течение недели. А мы приехали в Киев только вчера в 12.30, сразу заехали на базу и, можно сказать, готовились к игре с "Полесьем" только один день. Возможно, поэтому мы отдали инициативу, но держание мяча не дает результата.

Не сказал бы, что мы играли хуже в большинстве. Просто "Полесье" делало больше длинных передач, а мы проигрывали подборы, поэтому было немного сумбурно. Как я уже говорил, у нас было чуть больше суток на подготовку, а у них - целая неделя, поэтому мы не полностью их разобрали, ведь на это не хватило времени, мы были в дороге, поэтому не могли посмотреть видео.

Удалось ли переключиться после поединка с "Ференцварошем"? Лично для меня это не имело большого значения, ведь я не читаю, что пишут в интернете, мне не интересно мнение других людей. У меня есть свое мнение, а также прислушиваюсь к мнению главного тренера и команды. Поэтому я сразу абстрагировался и готовился к "Полесью".

Возвращение Ярмоленко - это максимально важно, ведь, когда Андрей на футбольном поле, это, однозначно, плюс к уверенности всей команды. Кроме того, против него обычно играют два-три футболиста, так что где-то возникают и свободные зоны, которыми мы можем пользоваться.

По сборной еще ничего не могу сказать наверняка, ведь у меня есть небольшое повреждение", - подытожил Буяльский.