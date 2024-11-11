Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1

В 13-м туре УПЛ киевское "Динамо" частично реабилитировалось за провал в Лиге Европы, одолев дома "Полесье" 2:1. Один из голов оформил Андрей Ярмоленко – сейчас каждый его результативный удар является историческим, потому что приближает к вершине списка лучших бомбардиров в истории Лиги.

Как это было – видела и фиксировала на стадионе фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея