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Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1

Премьер-лига

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Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В 13-м туре УПЛ киевское "Динамо" частично реабилитировалось за провал в Лиге Европы, одолев дома "Полесье" 2:1. Один из голов оформил Андрей Ярмоленко – сейчас каждый его результативный удар является историческим, потому что приближает к вершине списка лучших бомбардиров в истории Лиги.

Как это было – видела и фиксировала на стадионе фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея

Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 1Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 2Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 3Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 4Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 5Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 6Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 7Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 8Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 9Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 10Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 1Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 2Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 3Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 4Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 5Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 6Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 7Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 8Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 9Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 10Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 1Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 2Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 3Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 4Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 5Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 6Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 7Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 8Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 9Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 10Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 1Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 2Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 3Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 4Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 5Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 6Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 7Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 8Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 9Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 10Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 1Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 2Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 3Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 4Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 5Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 6Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 7Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 8Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 9Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 10Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 1Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 2Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 3Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 4Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 5Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 6Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 7Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 8Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 9Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 10Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 1Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 2Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 3Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 4Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 5Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 6Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 7Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 8Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1 - фото 9
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Kondor (Веселе)
11.11.2024 в 11:10
Вот сколько d..рьма вивалили
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
11.11.2024 в 11:10
Вот сколько d..рьма вивалили
Ответить
1
0

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