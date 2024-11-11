Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каждый гол Ярмоленко – история. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 2:1
Киевляне одержали трудовую победу
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В 13-м туре УПЛ киевское "Динамо" частично реабилитировалось за провал в Лиге Европы, одолев дома "Полесье" 2:1. Один из голов оформил Андрей Ярмоленко – сейчас каждый его результативный удар является историческим, потому что приближает к вершине списка лучших бомбардиров в истории Лиги.
Как это было – видела и фиксировала на стадионе фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.
Фотогалерея
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
11.11.2024 в 11:10
Ответить
1
0
Популярное сейчас
- За октябрь большинство игроков Ингульца получило половину зарплаты. Некоторым футболистам даже не заплатили минималку, – источник
- Бенфика разгромила Порту, а Трубин отразил два из трех ударов в створ. Оценки украинца
- Судейский эксперт – о пенальти, переломившем матч в пользу Шахтера: Арбитр купился на трюк
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
Комментарии 1