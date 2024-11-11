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Смоляков - о 1:2 с Динамо: Я не знаю, как так можно судить. Очень много вопросов

Премьер-лига

Защитник "Полесья" возмущен судейством в матче с киевским клубом

Смоляков - о 1:2 с Динамо: Я не знаю, как так можно судить. Очень много вопросов

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Полесья" Артем Смоляков прокомментировал поражение от "Динамо" (1:2) в матче 13-го тура УПЛ.

- Артем, команда сегодня так классно стартовала. Агрессивно играли минут 20, а потом вот тот ключевой момент - это пропущенный гол выдался?

- Думаю, где-то так. Очень понравилось как мы играли: давили, прессинговали - все у нас получалось. Пропустили гол, видимо, немного расконцентрировались. Так нельзя делать, надо играть дальше. Как показывал дальше матч, мы очень достойно выглядели.

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- Тот эпизод с рукой. Ты мог как-то иначе сыграть, убрать ее, объясни?

- Могу сказать, что Тымчик попал в очень хороший тайминг. Было очень много пространства, он мог меня пробросить, поэтому надо было уже как-то руками дергать. То есть пенальти был, я этого не отрицаю. Такое судейство, я не знаю, что с этим делать, как так можно судить. У меня очень много вопросов.

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- А ключевые претензии собрали к каким эпизодам?

- Никакой последовательности не было. Да, пенальти было, вопроса нет.

Где-то сфолили ставят в нашу сторону, где-то с нарушением у Богдана Михайличенко, ему дают красную. На мне нарушают весь второй тайм - никакой реакции. Ни желтой, ничего, меня это очень бесит.

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- Я представляю эти эмоции, но, тем не менее, во втором тайме, в меньшинстве, "Полесье" мало того, что забило, и еще такое было впечатление, что могло дожать, если бы это не звучало.

- По первым впечатлениям, мы очень хорошо играли, даже в меньшинстве. У нас были моменты, мы хорошо атаковали, хорошо защищались.

- Удаление Михайличенко было таким, не то, что ключевым, но сыграло тоже свою роль, да?

- Сыграло роль, ну ничего страшного, все случается. Бодя вернется через игру, поэтому все будет хорошо.

- Как ты думаешь, как-то так получается, что в прошлом сезоне удаления, здесь играли удаления. Вообще три матча с "Динамо", три удаления получается. Каждый матч удаления у "Полесья"?

- Пусть зрители и эксперты делают выводы сами. Все было видно, - сказал Смоляков.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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