Михаил Стельмах: Победы Шахтера и Динамо в 13-м туре оказались очень тяжелыми

О своих впечатлениях от событий 13-го тура чемпионата УПЛ корреспонденту UA-Футбол рассказал эксрулевой киевского ЦСКА, ФК "Харьков" и "Полтавы" Михаил Стельмах.

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– В стартовом матче тура в Одессе "Черноморец" принимал полтавскую "Ворсклу" и уступил 0:1. Как думаете, эта победа как-то связана с недавними изменениями на тренерском мостике полтавчан?

- Думаю, да. Потому что когда приходит новый тренер, у него есть свое видение, свои требования. В таких случаях у ребят появляется другая мотивация. Юрий Максимов – хороший тренер и сильный мотиватор. Убежден, что у его подопечных сразу же изменилось отношение к играм. В одесском матче была равная игра. У "Черноморца" было достаточно моментов, да и "Ворскла" искала счастье у чужих ворот. Эта игра была из категории тех, в которых победителем становится команда, которая первой забьет мяч. Если бы одесситы забили первыми, еще неизвестно, как завершилась бы эта встреча. Знаете, сейчас преимущественно все игры продолжаются до гола, ведь львиная доля команд примерно равны по классу. Нет такого, чтобы кто-то явно выделялся. В нашем чемпионате многое зависит от настроя и немного – от фарта.

- Две команды, которые летом вместе вошли в УПЛ и расположились в нижней части турнирной таблицы – киевский "Левый берег" и "Ингулец" из Петрово сыграли в "сухую" ничью. Итог закономерен?

- В этом матче, как и в одесском – кто бы забил первым, тот и победил. Однако не пришлось. На "Арене Левый берег" в основном шла равная игра, в которой было много борьбы. "Ингулец" выглядел довольно неплохо, однако до гола ни у гостей, ни у хозяев дело не дошло. Думаю, что обе команды больше думали не столько об игре, сколько о том, чтобы не потерять очки. Соперники старались, каждый хотел выиграть. Но ничья, по-моему, вполне закономерный итог.

- После смены на тренерском мостике киевская "Оболонь" одержала вторую победу под руководством Сергея Шищенко, набрав три очка в игре с черкасским ЛНЗ. Значит ли это, что "пивовары" начали наверстывать упущенное?

– Я надеюсь, что именно так. Вскоре после старта чемпионата пришел новый тренер, поэтому команде нужно время. В "Оболони" Сергей Шищенко работает всего два месяца, а это мало для того, чтобы как следует познакомиться с возможностями подопечных и поставить игру. Да и футболисты должны знать требования нового рулевого. Нужно, чтобы руководители клуба в любом случае давали тренеру некоторое время. Ведь сразу в футболе ничего не бывает. Я думаю, что Шищенко потихоньку все наладит и со временем будет и игра, и очки. Матч "Оболони" с ЛНЗ показал, что можно обыгрывать хорошую команду, да еще и на ее поле. "Пивовары" в этой игре взяли очень ценные три очка. Я бы сказал, золотые очки. "Оболонь" нынешнего образца – команда неплохая, для ее прогресса есть все возможности.

– Одним из центральных в туре был матч "Александрия" – "Карпаты". Победа "горожан" над львовской командой 3:0 соответствует ходу событий?

– Думаю, победа эта закономерна. Все по игре. Александрийцы сейчас на хорошем ходу, команда демонстрирует хороший футбол – агрессивный, скоростной. Так, в этой встрече были возможности забить и у "Карпат", и легионер "Александрии" Кампуш отлично выполнил все "стандарты" - один штрафной и два одиннадцатиметровых, на которые не было нареканий. Возможно, 3:0 – это было слишком много для этой игры, но все же закономерно. Сейчас команда Руслана Ротаня выглядит достаточно внушительно, она почувствовала уверенность в своих силах. Так что не зря находится столько времени в лидерах чемпионата.

- В поединке между коваливским "Колосом" и криворожским "Кривбассом" также зафиксирован ничейный счет, правда, 1:1. Как вы думаете, может ли команда Юрия Вернидуба занести этот результат себе в актив?

- Учитывая амбиции "Кривбасса", ему, конечно же, хотелось бы выиграть на выезде. Тем более что "Колос" не относится к ведущим клубам Премьер-лиги. Впрочем, коваливская команда, начиная с сентября этого года, ожила и стабильно набирает очки. Ребята из "Колоса" постепенно почувствовали уверенность и стали пополнять свой актив. В этой команде тоже новый тренер, которому нужно время. Как бы то ни было, а придя в главный "Колос" из U-19, Александр Поздеев должен был донести до подопечных, что именно он от них требует. Учитывая, что в Коваливке собраны неплохие исполнители, я думаю, что потихоньку они будут пополнять свой очковый багаж. А что касается "Кривбасса", то думаю, что главного тренера криворожцев Юрия Вернидуба ничейный результат с "Колосом" не очень устраивает. Но как ни как, а полученное на выезде одно очко – это тоже неплохо.

– Если на старте нынешнего чемпионата львовский "Рух" шел в лидерах, то в последних восьми турах он не знает радости побед. В матче отчетного тура львовяне уступили на выезде ровенскому "Вересу", откатившись уже в середину турнирной таблицы. Что это: у "Руха" затяжной кризис или временный сбой?

– Честно говоря, выступления "Руха" в большей части первого круга являются для меня наибольшим разочарованием. Эта симпатичная команда, в которой играют преимущественно молодые ребята, в прошлом чемпионате показывала приличную и мощную игру. Я думал, что в нынешнем сезоне все они будут расти в мастерстве и как минимум бороться за призовую тройку. Но у "Руха" пошел кризис, и я думаю, что львовскому клубу – как тренерам, так и руководству следует разобраться, что произошло. Инфраструктура ведь у него мощная, в команде собраны хорошие молодые футболисты, прошедшие все ступени. А что касается самого матча "Верес" – "Рух", то ровенская команда мне очень понравилась – и по агрессии, и по отдаче. Вообще "Верес" играл очень мощно, при этом "перекусил" соперника и проявил максимум желания победить. И это им удалось. "Рух" хоть и старался, но моментов для того, чтобы сравнять счет у львовян было не так уж много. "Верес" победил вполне заслуженно.

- В последний игровой день свои матчи проводили оба наших гранда, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо"... Насколько тяжелыми оказались их победы над луганской "Зарей" (3:1) и житомирским "Полесьям" (2:1) соответственно?

- Думаю, что они оказались достаточно тяжелыми. Сами понимаете: после игр на европейской арене горнякам и динамовцам трудно было восстанавливаться: перелеты, переезды, логистика… Но даже несмотря на эти обстоятельства могу сказать, что "Шахтер" с "Зарей" в последнее время очень тяжело играет. Луганчане знают, как именно действовать против донетчан и должным образом на них настраиваются. И все же учитывая высший класс футболистов "Шахтера", который регулярно играет в еврокубковых турнирах, ему и удалось победить "Зарю". Пожалуй, сказалась лучшее индивидуальное мастерство его футболистов. Хотя "Заря" в первом тайме здорово играла и даже повела в счете. Но два пропущенных быстрых гола во втором тайме луганцев немного надломили. Если говорить о поединке "Динамо" с житомирской командой, то в нем "Полесье" здорово начало. Минут двадцать, до первого пропущенного мяча, гости даже владели инициативой. Но когда динамовцы забили эффектный мяч, который стал следствием хорошей комбинации (Шапаренко отлично отдал передачу, а Ванат здорово пробил), разница в классе стала еще заметнее. В таких играх судьбу решает индивидуальное мастерство игроков. Что касается "Полесья", то несмотря на удаление их игрока, житомирцы рук не опустили, а играли до конца. И даже отличились голом. А вот "Динамо" больше стремилось к максимальному результату, и он был достигнут.