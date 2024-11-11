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Бражко сыграл 50 матчей за Динамо

Премьер-лига

Матч против "Полесья" стал знаковым для хавбека

Бражко сыграл 50 матчей за Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Матч 13-го тура УПЛ против "Полесья" (2:1) стал юбилейным для полузащитника "Динамо" Владимира Бражко. Воспитанник клубной Академии провел за первую команду 50-й матч во всех турнирах, сообщает пресс-служба киевлян.

Бражко сыграл 36 поединков в УПЛ, 2 - в Кубке и 12 - в еврокубках.

В этих матчах на счету Бражко 9 забитых голов и 7 результативных передач. В этом сезоне Владимир провел уже 19 матчей во всех турнирах (3 гола, 2 передачи, 3 предупреждения).

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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