Бражко сыграл 50 матчей за Динамо

Матч 13-го тура УПЛ против "Полесья" (2:1) стал юбилейным для полузащитника "Динамо" Владимира Бражко. Воспитанник клубной Академии провел за первую команду 50-й матч во всех турнирах, сообщает пресс-служба киевлян.

Бражко сыграл 36 поединков в УПЛ, 2 - в Кубке и 12 - в еврокубках.

В этих матчах на счету Бражко 9 забитых голов и 7 результативных передач. В этом сезоне Владимир провел уже 19 матчей во всех турнирах (3 гола, 2 передачи, 3 предупреждения).