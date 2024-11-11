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Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко
Геннадий Буткевич не досмотрел матч своей команды
Фото: ФК Полісся
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич не досмотрел поединок своей команды с "Динамо" (1:2) и уехал со стадиона еще в конце первого тайма. Об этом рассказал журналист Владимир Зверов.
"Насколько я услышал в кулуарах стадиона, что после красной карточки Михайличенко со стадиона уехал и не досмотрел матч до конца Буткевич. Потому что я его видел перед матчем, мы поздоровались.
Но после матча Буткевича 100% не было, в кулуарах говорили, что он еще в конце первого тайма собрался и уехал", – сказал Зверов в эфире YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.
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