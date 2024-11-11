  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко

Премьер-лига

Геннадий Буткевич не досмотрел матч своей команды

Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич не досмотрел поединок своей команды с "Динамо" (1:2) и уехал со стадиона еще в конце первого тайма. Об этом рассказал журналист Владимир Зверов.

"Насколько я услышал в кулуарах стадиона, что после красной карточки Михайличенко со стадиона уехал и не досмотрел матч до конца Буткевич. Потому что я его видел перед матчем, мы поздоровались.

Читайте такжеВидео эпизода, за который удалили Михайличенко в конце первого тайма матча с Динамо

Но после матча Буткевича 100% не было, в кулуарах говорили, что он еще в конце первого тайма собрался и уехал", – сказал Зверов в эфире YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

Читайте такжеСмоляков - о 1:2 с Динамо: Я не знаю, как так можно судить. Очень много вопросов
По теме
yellow-arrow
Ярмоленко забив 150-й гол за Динамо, у лидера Реброва - 163
yellow-arrow
Бражко сыграл 50 матчей за Динамо
yellow-arrow
Михаил Стельмах: Победы Шахтера и Динамо в 13-м туре оказались очень тяжелыми
Владимир Зверов Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости