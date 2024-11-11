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Ярмоленко забив 150-й гол за Динамо, у лидера - 163. Только два эти футболиста достигали отметки в полутора сотни
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Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В 13-м туре УПЛ "Динамо" победило "Полесье" со счетом 2:1.
Второй мяч "бело-синих" на 27-й минуте ударом с пенальти забил Андрей Ярмоленко. Этот гол стал для него юбилейным, 150-м за киевский клуб: 110 - в УПЛ, 19 - в Кубке и 21 - еврокубках.
Дебютный гол Андрей забил 11 мая 2008 года в чемпионате Украины в домашней игре с "Ворсклой" (2:1).
Андрей Ярмоленко стал вторым динамовцем, который покорил голеадорский рубеж в 150 голов за время независимости Украины, а лидирует здесь Сергей Ребров, который забил 163 гола.
Ярмоленко стал также вторым динамовцем, который покорил рубеж в 110 голов в чемпионате Украины за "Динамо", а лидирует здесь также Сергей Ребров. На его счету 113 голов.
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