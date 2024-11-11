Кевин: Шутили, что если я забью, то выполню сальто через спину

Полузащитник "Шахтера" Кевин поделился эмоциями от победы над "Зарей" (3:1) в матче 13-го тура УПЛ.

- Кевин, поздравляем с победой и лично тебя - с забитым мячом. Начнем с общего анализа: как оцениваешь матч "Шахтера" с "Зарей"?

- Безусловно, игра выдалась сложной. Нам пришлось действительно хорошо поработать, с точки зрения как командных, так и персональных действий на поле. Рад, что мы смогли конвертировать все наши усилия в хороший результат для команды.

- Несмотря на то, что "Шахтер" победил со счетом 3:1, сегодня "горняки" также пропустили. Как считаешь, в чем причина пропущенного гола?

- Видимо, нам немного не хватало концентрации в первой половине встречи, и мы за это поплатились. Однако самое важное то, что этот момент стал для нас эмоциональным фактором, который, как холодный душ, вернул нас к той роли, которую мы всегда стремимся выполнять на поле - доминировать и активно действовать в атаке.

- В текущем сезоне ты еще не забивал, хотя были попытки и возможности, поэтому поздравляем тебя с первым голом сезона! Насколько он важен для тебя с точки зрения уверенности?

- Сегодня во время обеда мы пошутили, что если я забью, то выполню сальто через спину. К счастью, это произошло, и думаю, что вскоре друзья увидят, как я выполняю сальто назад.

- Почему-то показалось, что сальто ты будешь делать на поле, однако вы с Тобиасом немного иначе праздновали этот гол. Что означало ваше празднование?

- Видимо, все опирается на то, что мы близкие друзья, проводим много времени вместе и живем в одном номере в отеле. Вероятно, на эмоциональном уровне возникло желание отпраздновать с человеком, который мне близок.

- Вспомним детали эпизода, когда ты забил. Опиши этот момент, начиная с ассиста Тобиаса.

- В первую очередь Тобиас хорошо открылся на фланге, использовал свободное пространство и отдал прекрасную разрезную передачу. Я же, в свою очередь, смог обработать мяч, пробить в касание и забить.

- В течение короткого промежутка времени "Шахтер" уже второй раз встречается с "Зарей". Отличается ли этот матч от октябрьского?

- Если рассматривать в целом, мы снова встретились с той же командой. У них было такое же преимущество, как и у нас, ведь мы недавно играли. Как нам, так и сопернику было легче подготовиться к этой встрече, но, как я уже отмечал, к счастью, мы лучше воспользовались своими сильными сторонами и можем праздновать победу, - сказал Кевин.