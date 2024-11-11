Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Шахтере рассказали о состоянии травмированного игрока
Защитник вынужденно покинул поле в матче против "Зари"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Иракли Азаров был вынужденно заменен в матче 13-го тура УПЛ против "Зари" (3:1).
Он покинул поле на 30-й минуте с помощью персонала. Вместо него вышел Педринью.
Как сообщает пресс-служба дончан, Азаров чувствует себя хорошо. Он отправится в расположение молодежной сборной Грузии U-21, чтобы помочь команде на стадии плей-офф за право сыграть на Евро-2025 с Хорватией U-21. Поединки состоится 15 и 19 ноября.
В текущем сезоне Иракли провел 6 матчей за "Шахтер" во всех турнирах и отметился 1 ассистом.
Популярное сейчас
- Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко
- Победы Динамо и Шахтера, Рома уволила тренера, поражение Барселоны в Ла Лиге. Главные новости за 10 ноября
- Сенсация! Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча
- Григорчук высказался о работе Шовковского в Динамо
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото