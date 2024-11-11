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В Шахтере рассказали о состоянии здоровья травмированного игрока

Премьер-лига
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Защитник вынужденно покинул поле в матче против "Зари"

В Шахтере рассказали о состоянии здоровья травмированного игрока

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" Иракли Азаров был вынужденно заменен в матче 13-го тура УПЛ против "Зари" (3:1).

Он покинул поле на 30-й минуте с помощью персонала. Вместо него вышел Педринью.

Как сообщает пресс-служба дончан, Азаров чувствует себя хорошо. Он отправится в расположение молодежной сборной Грузии U-21, чтобы помочь команде на стадии плей-офф за право сыграть на Евро-2025 с Хорватией U-21. Поединки состоится 15 и 19 ноября.

В текущем сезоне Иракли провел 6 матчей за "Шахтер" во всех турнирах и отметился 1 ассистом.

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Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Иракли Азаров
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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