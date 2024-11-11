Михайличенко: Я не считаю, что предупреждения в тех эпизодах были

Защитник "Полесья" Богдан Михайличенко прокомментировал поражение от "Динамо" (1:2) в матче 13-го тура УПЛ.

Напомним, в конце первого тайма Михайленко заработал вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

— Богдан, понятно, что матч "Динамо" – "Полесье" был чрезвычайно важным для обеих команд. Какая главная причина поражения в этой игре?

— Соглашусь, что поединок был чрезвычайно важен для двух команд. Мы тщательно готовились к этой встрече и, думаю, что провели хороший матч. Однако, если соперник два раза доходит до наших ворот и забивает два гола, тогда у нас возникают большие проблемы. Что касается моей красной карточки, то я бы хотел извиниться перед своей командой. Вообще-то, я не считаю, что предупреждения в тех эпизодах были. Во втором тайме команда играла в меньшинстве. Ребятам было трудно, но я хотел бы сказать им спасибо за самоотдачу.

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— Ты был не согласен с первой желтой карточкой, которую предъявил тебе Виталий Романов?

— Я коснулся соперника, но, если давать желтые карточки за малейшие прикосновения. Я не знаю…Во втором эпизоде я не шел прямой ногой, там был игровой момент. Как пример, во втором тайме Рубчинский довольно жестко сыграл против нашего футболиста – нет желтой карточки.

— При счете 0:2 у тебя была мысль, что можно свести эту игру вничью?

— Она появилась тогда, когда один мяч отквитал Алексей Гуцуляк. Шансы у нас были. Все равно ребята молодцы, ведь играть в меньшинстве целый тайм очень трудно.

— "Полесье" отстает от лидеров уже на 10 очков. Это бьет по вашему самолюбию?

— Конечно. У нас было два важных матча – против "Александрии" и сегодня. Нам нужно больше работать и стараться набирать очки по-максимуму.

— В раздевалке, после финального свистка, у игроков "Полесья" угнетенное состояние?

— Да, конечно. Мы проиграли и этим все объясняется, - резюмировал Михайличенко.