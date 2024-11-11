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Хавбек Полесья: За такой мелкий фол давать предупреждение в центре поля - очень спорное решение рефери
Максим Мельниченко высказался после матча против "Динамо"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Полесья" Максим Мельниченко проанализировал поражение от "Динамо" (1:2) в матче 13-го тура УПЛ.
— Чего не хватило "Полесью", чтобы увезти очки из Киева?
— По горячим следам это трудно проанализировать. Начало этой встречи, для нашей команды было очень хорошим. Речь о 20-ти минутах игры. Из-за наших ошибок мы пропустили первый гол, и, почти сразу, "Динамо" забило второй мяч. Нам нужно было какое-то время, чтобы прийти в себя. Во втором тайме мы играли в меньшинстве, и было, конечно же, трудно. И все же мы смогли один гол отквитать, но на большее не хватило времени.
— Удаление Михайличенко было справедливым?
— Я не арбитр и не могу точно сказать. За такой мелкий фол давать предупреждение в центре поля – очень спорное решение рефери.
— Почему в последних двух играх "Полесье" потерпело два поражения?
— Во-первых, мы играли с сильными соперниками. Мы только строим нашу команду, поэтому все идет постепенно. Конечно, мы хотели победить и "Александрию", и "Динамо". Важные очки мы потеряли.
— Отставание житомирской команды от "Александрии" составляет уже 10 очков. Как их отыграть?
— Время все покажет.
— Ты сейчас отправляешься в расположение молодежной сборной Украины. С какими мыслями ты едешь в сборную?
— Хочу зарекомендовать себя, ведь только недавно меня начали приглашать в молодежную сборную Украины. Все в моих руках и ногах , - заявил Мельниченко.
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