Хавбек Полесья: За такой мелкий фол давать предупреждение в центре поля - очень спорное решение рефери

Полузащитник "Полесья" Максим Мельниченко проанализировал поражение от "Динамо" (1:2) в матче 13-го тура УПЛ.

— Чего не хватило "Полесью", чтобы увезти очки из Киева?

— По горячим следам это трудно проанализировать. Начало этой встречи, для нашей команды было очень хорошим. Речь о 20-ти минутах игры. Из-за наших ошибок мы пропустили первый гол, и, почти сразу, "Динамо" забило второй мяч. Нам нужно было какое-то время, чтобы прийти в себя. Во втором тайме мы играли в меньшинстве, и было, конечно же, трудно. И все же мы смогли один гол отквитать, но на большее не хватило времени.

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— Удаление Михайличенко было справедливым?

— Я не арбитр и не могу точно сказать. За такой мелкий фол давать предупреждение в центре поля – очень спорное решение рефери.

— Почему в последних двух играх "Полесье" потерпело два поражения?

— Во-первых, мы играли с сильными соперниками. Мы только строим нашу команду, поэтому все идет постепенно. Конечно, мы хотели победить и "Александрию", и "Динамо". Важные очки мы потеряли.

— Отставание житомирской команды от "Александрии" составляет уже 10 очков. Как их отыграть?

— Время все покажет.

— Ты сейчас отправляешься в расположение молодежной сборной Украины. С какими мыслями ты едешь в сборную?

— Хочу зарекомендовать себя, ведь только недавно меня начали приглашать в молодежную сборную Украины. Все в моих руках и ногах , - заявил Мельниченко.