Ох, нелегкая это работа… Акценты зрителя на играх 13-го тура УПЛ

Поймался на мысли, что заставляю себя смотреть футбол. Я - для которого это целая жизнь. Что происходит? Ведь эта игра соблазнила в свое время именно тем, что была игрой. Она уводила в совершенно иной волшебный мир, заставляя забыть об окружающей рутине. Сегодня приходится смотреть, как люди вкалывают, п…ячат.

В том-то и фокус, что их нельзя обвинить в отсутствии старания. Стараются изо всех сил, не щадя ни себя, ни соперников. Кто как умеет. Прочел вчера в комментах, что игрок, которого сватают в топ-чемпионаты едва ли не каждую неделю, вспахал все поле. И это лучшее, что у нас есть…

Автора блога отличает нудность характера. Уж если начал что-либо отслеживать и пытаться оценивать, то будьте уверены - добросовестно добьет до конца. Интерес кроется как раз в системности, позволяющей делать выводы на законных основаниях. И, если угодно, я сейчас так же старательно возделываю свою пашню.

Важно понимать, что это наша беда, а виной всему - объективные обстоятельства, будь они неладны. Был, был и у нас настоящий футбол. И про УПЛ не вчера начал писать, всякое бывало, но под этот плинтус нас загнала война. Футбол как труд, как тяжелая подневольная работа…

В туре с номером чертовой дюжины было забито ровно по два гола за матч, в среднем. Или по голу на каждую команду.

Динамо - Полесье 2:1

Александрия - Карпаты 3:0

Шахтер - Заря 3:1

Колос - Кривбасс 1:1

ЛНЗ - Оболонь 0:1

Верес - Рух 2:0

Черноморец - Ворскла 0:1

Левый Берег - Ингулец 0:0

Зрелищность. По-настоящему смотрелась лишь игра “Шахтера” с “Зарей”. Поединок в Александрии, скажем так, выполнил норму голевых моментов. Большинство матчей было показательно средним. Скучнее всего было в Черкассах, где последний, четвертый по счету момент случился вскоре после перерыва.

Интрига. Быстрее всех управилось с соперником “Динамо”. В принципе, можно было опускать занавес еще на 27-й минуте, когда Ярмоленко с пенальти удвоил счет. А удаление “в раздевалку” Михайличенко сняло последние вопросы.

В последние пол-тайма все решалось лишь трижды. На 73-й минуте спас “Ингулец” от поражения на киевском Левобережьи Паламарчук. Шесть минут спустя принес победу “Ворскле” в Одессе Ндукве. И еще на 81-й мог вырвать три очка для “Кривбасса” Соса, да промахнулся с убойной позиции. Негусто, да и относительно рановато, как для УПЛ.

Логика. Тут придется поспорить с экспертами и авторами отчетов. Ибо убежден: шансы на очки измеряются не общим игровым превосходством, не суммарным числом ударов и визуальными впечатлениями, а исключительно количеством реальных возможностей для взятия ворот. Не путать с так называемыми “стопроцентными”.

Все просто: могло зайти? Считаем. И с этой точки зрения, абсолютно закономерны не только минимальные победы “Оболони” и “Ворсклы”, не только победа “Динамо” в один мяч, но и ничья “Колоса” с “Кривбассом”.

А нелогичными видятся ничья “Левого Берега”, на победу над которым очевидно “наиграл” “Ингулец”, и уверенная победа “Вереса”, достигнутая в первые пол-тайма - в совокупности-то за все время он имел лишь на один момент больше, чем “Рух”.

Судейство. Если не ошибаюсь, это всего третий случай из тринадцати, когда арбитрам нам предъявить нечего. Но поскольку пенальти в ворота “Зари”, с которого “Шахтер” сравнял счет на 52-й минуте, вызвал предсказуемый резонанс, то вот вам мнение коллеги-консультанта Юстаса.

“Пенальти. Вантух зацепил за ногу, корявенько, но зацепил. Да, Бондаренко тоже зацепился, но за ногу, которая шла в противоход”.

Пенальти же и удаление в пользу “Динамо” в игре с “Полесьем” были настолько явными, что не было смысла занимать тут лишнее место.

Везение. Редчайший случай: Фортуна промолчала в тряпочку. А штанга ворот “Карпат”, в которую пробил Мишнев, и автогол Джордана с “Шахтером” никакой погоды не сделали.

Личности. Самой яркой фигурой тура стал вратарь “Левого Берега” Механив, “съевший” все пять голевых шансов соперника. На счету Кучеренко из ЛНЗ на сэйв меньше, да и пропустил он все же.

Безальтернативной личностью тура среди полевых следует назвать Дахновского - участие во всех четырех моментах “Вереса”, включая гол + ассист. За ним следует Кампуш, забивший все три гола “Александрии” со стандартов. А кроме них выделил бы лишь Безерру (“Александрия”) и Кевина (“Шахтер”).

Симпатии. “Шахтер” в этот раз подарил нам намного больше футбола, чем кто-либо еще. А помимо него упомяну здесь только “Александрию”.

Разочарование и полный ноль тура в атаке - ЛНЗ. У “Полесья”, кроме гола с отскока, вспомнить тоже нечего. В этом плане, оно стоит наравне с “Левым Берегом”, сподобившимся на такой же уникальный момент. Лишь по парочке - у “Черноморца” и “Зари”. И в целом жиденький тур вышел. Мы пахали…

Таблица. “Полесье”, в общем-то прогнозировано, отстало от лидирующей тройки.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 12 10 2 0 29-9 32 2 ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32 3 Шахтер 12 8 2 2 31-12 26 4 Полесье 12 6 4 2 20-10 22 5 Кривбасс 12 5 4 3 13-11 19 6 ЛНЗ 13 5 3 5 15-18 18 7 Карпаты 13 5 3 5 15-17 18 8 Верес 13 3 6 4 14-16 15 9 Рух 12 3 6 3 16-9 15 10 Заря 13 5 0 8 13-17 15 11 Колос 13 2 7 4 8-10 13 12 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 13 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6-26 9 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Коллективная неудача сразу шести середняков подряд привела к тому, что меж ними, с некоторой долей сенсационности, вклинился “Верес”.

Отмечаем также “Ворсклу”, чей успех в “лобовом” поединке с “Черноморцем” позволил им поменяться местами. И увы, по свежим впечатлениям, одесситам сейчас самое место в “зоне риска”.

Важнейшая и, пожалуй что, таки сенсационная победа “Оболони” существенно улучшила ее шансы на уход со дна таблицы. А вот шансы “Ингульца” продолжают медленно, но верно подтаивать. Жаль - как по мне, команда Кобина выглядит симпатичнее обоих столичных конкурентов.

Анонсы. Если в прошлый раз я вам тут вывалил чуть ли не полный список тура, то в следующем - негде глазу зацепиться, ей-богу. Попробую чисто интуитивно. Ну, может быть, “Верес” - “Александрия”. Посмотрим, что поймавшая кураж команда Шандрука сможет на этой же поляне противопоставить одному из лидеров сезона.

В остальном все как-то ровно, кроме Ровно, и не возбуждает. Но футбол - такая штука, что вода может пойти, откуда не ждали. Даже в пору жаркой пахоты.

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Теперь же в центре внимания - сборная. Где наши избранные пахари, вкупе с делегированными из благородных краев, “вышедшими в люди”, будут отстаивать честь страны. Или все-таки отбегивать, а лучше - отыгрывать? Но как-то так выходит, что сколько бы “легионеров” в составе не выходило на поле, а мы и там его вспахиваем.

И при этом еще и выслушиваем упреки в том, что делаем это без должного энтузиазма. “А дело было в простой причине: все забыли, что паруса нет в помине”. В наличии лишь плуг да борона. И, как говорят, Калюжный - наше все. Ох, нелегкая это работа…

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