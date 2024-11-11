Колос запланировал спарринг с клубом УПЛ

Футболисты "Колоса" 16 ноября в Ковалевке проведут спарринг – с "Зарей", сообщает Sport.ua.

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Тренерский штаб ковалевцев не сможет рассчитывать на Ивана Пахолюка, Эдуарда Козика, Владислава Велетня, вызванных в молодежную сборную Украины, игроков юниорской сборной Украины Артема Гусола и Владислава Шершня, а также Илира Красничи и Гитиса Паулаускаса, которые находятся в расположении сборных Косово и Литвы, соответственно.

Зато в спарринге с луганчанами во время паузы в УПЛ будет возможность проявить себя нескольким игрокам молодежного состава.

Сейчас "Колос" с 13 очками занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. "Заря" идет на 10-й строчке, набрав 15 баллов.