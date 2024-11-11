  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кузык: Пропустили досадный гол после стандарта. Это футбол, такое бывает
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кузык: Пропустили досадный гол после стандарта. Это футбол, такое бывает

Премьер-лига

Хавбек "Кривбасса" - о ничьей с "Колосом"

Кузык: Пропустили досадный гол после стандарта. Это футбол, такое бывает

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык подвел итоги матча 13-го тура УПЛ против "Колоса" (1:1).

- Денис, какие мысли после игры?

- Результат , наверное что, закономерный - 1:1. У них были моменты, и у нас. То они брали инициативу в свои руки, то мы.

- На игру команда ехала из Киева полтора часа плюс начало матча было отложено из-за воздушной тревоги. Повлияло ли это на подготовку команды и на физические кондиции сегодня?

- Считаю, это все отговорки. Надо концентрироваться на своей игре, а не обращать внимание на все, что вне игры.

- Хорошее начало второго тайма, сразу забили. Что говорил Юрий Николаевич в перерыве?

- Чтобы немного добавляли в агрессии, брали больше на себя инициативу. Поэтому послушали тренера, вышли и забили. Затем пропустили досадный гол после стандарта. Это футбол, такое бывает.

- "Колос" очень много наносил ударов по воротам. Ожидали такого от соперника?

- Все команды бьют. Чтобы забить гол, надо бить, поэтому здесь нет ничего удивительного.

- На прошлой неделе ты получил вызов в молодежную сборную Украины. Как команда тебя поздравила? Готов к такому режиму нон-стоп?

- Ребята поздравили, пожелали теплые слова. Для меня большая честь, что меня вызывают представлять свою страну. Поэтому ничего страшного, что выходных не будет. Наоборот, это для меня радость - играть за сборную Украины, - рассказал Кузык.

По теме
yellow-arrow
Рух проведет контрольный матч с представителем Второй лиги
yellow-arrow
Колос запланировал спарринг с клубом УПЛ
yellow-arrow
Ох, нелегкая это работа… Акценты зрителя на играх 13-го тура УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка) Денис Кузык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости