Кузык: Пропустили досадный гол после стандарта. Это футбол, такое бывает

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык подвел итоги матча 13-го тура УПЛ против "Колоса" (1:1).

- Денис, какие мысли после игры?

- Результат , наверное что, закономерный - 1:1. У них были моменты, и у нас. То они брали инициативу в свои руки, то мы.

- На игру команда ехала из Киева полтора часа плюс начало матча было отложено из-за воздушной тревоги. Повлияло ли это на подготовку команды и на физические кондиции сегодня?

- Считаю, это все отговорки. Надо концентрироваться на своей игре, а не обращать внимание на все, что вне игры.

- Хорошее начало второго тайма, сразу забили. Что говорил Юрий Николаевич в перерыве?

- Чтобы немного добавляли в агрессии, брали больше на себя инициативу. Поэтому послушали тренера, вышли и забили. Затем пропустили досадный гол после стандарта. Это футбол, такое бывает.

- "Колос" очень много наносил ударов по воротам. Ожидали такого от соперника?

- Все команды бьют. Чтобы забить гол, надо бить, поэтому здесь нет ничего удивительного.

- На прошлой неделе ты получил вызов в молодежную сборную Украины. Как команда тебя поздравила? Готов к такому режиму нон-стоп?

- Ребята поздравили, пожелали теплые слова. Для меня большая честь, что меня вызывают представлять свою страну. Поэтому ничего страшного, что выходных не будет. Наоборот, это для меня радость - играть за сборную Украины, - рассказал Кузык.