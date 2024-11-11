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Рух проведет контрольный матч с представителем Второй лиги

Премьер-лига

Львовяне нашли способ заполнить международную паузу

Рух проведет контрольный матч с представителем Второй лиги

Фото: ФК Рух

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Расположение "Руха" покинули Роман Дидык, Виталий Роман, Олег Федор, Игорь Краснопир, Илья Квасница, которые вызваны в молодежную сборную Украины, легионер Фредди Плюмен находится в рядах сборной Гваделупы, а Маркиян Бакус – юниорской сборной Украины.

По информации Sport.ua, во время паузы в УПЛ львовяне 17 ноября проведут спарринг с второлиговым ФК "Куликов-Белка" (Львовская область) с привлечением группы игроков молодежного состава.

Сейчас "Рух" с 15 очками занимает 9-е место в таблице УПЛ. Следующий календарный поединок команда проведет 24 ноября – с "Левым Берегом".

ФК "Куликов-Белка" идет на 3-м месте в таблице Второй лиги Группы А, имея в своем активе 21 пункт.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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