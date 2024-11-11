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Рух проведет контрольный матч с представителем Второй лиги
Львовяне нашли способ заполнить международную паузу
Фото: ФК Рух
Расположение "Руха" покинули Роман Дидык, Виталий Роман, Олег Федор, Игорь Краснопир, Илья Квасница, которые вызваны в молодежную сборную Украины, легионер Фредди Плюмен находится в рядах сборной Гваделупы, а Маркиян Бакус – юниорской сборной Украины.
По информации Sport.ua, во время паузы в УПЛ львовяне 17 ноября проведут спарринг с второлиговым ФК "Куликов-Белка" (Львовская область) с привлечением группы игроков молодежного состава.
Сейчас "Рух" с 15 очками занимает 9-е место в таблице УПЛ. Следующий календарный поединок команда проведет 24 ноября – с "Левым Берегом".
ФК "Куликов-Белка" идет на 3-м месте в таблице Второй лиги Группы А, имея в своем активе 21 пункт.
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