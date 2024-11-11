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Руководство Руха несколько недель назад хотело продлить контракт с Пономаренко

Премьер-лига
Обновлено

Какая сейчас ситуация - неизвестно

Руководство Руха несколько недель назад хотело продлить контракт с Пономаренко

Фото: ФК Рух

Новина українською

Несколько недель назад руководство "Руха" "акцентировано" хотело подписать новый долгосрочный контракт с главным тренером команды Виталием Пономаревым.

Об этом сообщил журналист и комментатор Михаил Спиваковский.

Какая сейчас ситуация, учитывая кризисную серию команды, неизвестно.

Напомним, что "Рух" на данный момент не выигрывает в чемпионате 7 матчей подряд и занимает в турнирной таблице УПЛ 9-е место.

Пономарев возглавляет "Рух" с марта 2023 года. До этого он тренировал юношескую команду "желто-черных".

Ранее была информация, что контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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