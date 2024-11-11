Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Руха несколько недель назад хотело продлить контракт с Пономаренко
Какая сейчас ситуация - неизвестно
Фото: ФК Рух
Несколько недель назад руководство "
Об этом сообщил журналист и комментатор Михаил Спиваковский.
Какая сейчас ситуация, учитывая кризисную серию команды, неизвестно.
Напомним, что "Рух" на данный момент не выигрывает в чемпионате 7 матчей подряд и занимает в турнирной таблице УПЛ 9-е место.
Пономарев возглавляет "Рух" с марта 2023 года. До этого он тренировал юношескую команду "желто-черных".
Ранее была информация, что контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.
Популярное сейчас
- Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко
- "Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
- Довбик - призрак, зритель не заплативший за билет. Наши за границей. Италия
- Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото