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ЛНЗ не планирует увольнять Карраско

Премьер-лига
Обновлено

У тренера серьезный кредит доверия

ЛНЗ не планирует увольнять Карраско

fc-lnz.com

Новина українською

Руководство ЛНЗ не планирует в ближайшее время увольнять испанского главного тренера команды Андреса Карраско.

Об этом сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на источники, близкие к руководству клуба.

Источник отмечает, ч то тренера приглашали на долгосрочную перспективу с целью в будущем выстроить слаженную игру команды с определенным стилем.

Напомним, что Карраско возглавил ЛНЗ летом этого года. Сейчас команда идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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