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ЛНЗ не планирует увольнять Карраско
У тренера серьезный кредит доверия
fc-lnz.com
Руководство
Об этом сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на источники, близкие к руководству клуба.
Источник отмечает, ч то тренера приглашали на долгосрочную перспективу с целью в будущем выстроить слаженную игру команды с определенным стилем.
Напомним, что Карраско возглавил ЛНЗ летом этого года. Сейчас команда идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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