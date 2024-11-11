ЛНЗ не планирует увольнять Карраско

Руководство ЛНЗ не планирует в ближайшее время увольнять испанского главного тренера команды Андреса Карраско.

Об этом сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на источники, близкие к руководству клуба.

Источник отмечает, ч то тренера приглашали на долгосрочную перспективу с целью в будущем выстроить слаженную игру команды с определенным стилем.

Напомним, что Карраско возглавил ЛНЗ летом этого года. Сейчас команда идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.