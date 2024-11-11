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Голкипер Колоса: Могли забивать Кривбассу не один гол, не два, не три гола
Но реализация - как всегда
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Голкипер "Колоса" Иван Пахолюк ответил на несколько вопросов после подинка 13-го тура против "Кривбасса" (1:1).
– Иван, во-первых, поздравляем с дебютным вызовом в молодежную сборную Украины. Во-вторых, поздравляем с тем, что ты уже закрепился в основе "Колоса". Как тебе вообще тот период матчей, который ты проводишь, как ты вообще чувствуешь себя на этой позиции, скажем так, уже основного голкипера?
– Спасибо большое за поздравление, очень приятно. Это мой труд, работаю, как всегда, на полную, а там тренерский штаб выбирает, кого ставить и кого вызывать в сборную.
– Более опытные голкиперы подсказывают ли, как вы работаете на тренировках?
– Да, конечно, у нас очень хорошая атмосфера в коллективе, во вратарском цехе. Поэтому все нравится, все друг друга поддерживаем, очень круто.
– Матч против "Кривбасса", как бы ты оценил действия команды?
– Очень хорошая игра, немного где-то не хватило реализации, могли забивать не один гол, не два, не три, могли больше забивать, но где-то не получается у нас. Но команда набирает очки, это самое главное сейчас. Надо выигрывать, с каждой игрой есть моменты, очень хорошо играем, где-то не хватает.
– Следующий матч будет после паузы на сборной, ты отправляешься в молодежную сборную. С какими мыслями будешь в сборной?
– С обычными мыслями: работаю, готовлюсь дальше. Это для меня такое освобождение. Моя задача работать дальше и выполнять свою задачу.
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