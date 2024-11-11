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Еще один основной игрок Полесья ляжет под нож хирургов

Премьер-лига
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Лазарет команды переполнен

Еще один основной игрок Полесья ляжет под нож хирургов

Скриншот: канал Полісся на YouTube

Новина українською

"Полесье" продолжает страдать от эпидемии травм.

Как сообщает ТаТоТаке, в ближайшее дни будет сделана операция бразильскому хавбеку команды Таллесу Косте, у которого проблемы с мениском.

Также, как известно, недавно перенес операцию основной центрбек команды Сергей Чоботенко.

Давно из-за травмы не играет Даниил Бескоровайный. Определенные проблемы со здоровьем также есть у Тейлора и Кушниренко.

Напомним, что "Полесье" в недавнем поединке проиграло 1:2 "Динамо". Житомирская команда идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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Полесье (Житомир) Таллес Коста
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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