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Еще один основной игрок Полесья ляжет под нож хирургов
Лазарет команды переполнен
Скриншот: канал Полісся на YouTube
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Как сообщает ТаТоТаке, в ближайшее дни будет сделана операция бразильскому хавбеку команды Таллесу Косте, у которого проблемы с мениском.
Также, как известно, недавно перенес операцию основной центрбек команды Сергей Чоботенко.
Давно из-за травмы не играет Даниил Бескоровайный. Определенные проблемы со здоровьем также есть у Тейлора и Кушниренко.
Напомним, что "Полесье" в недавнем поединке проиграло 1:2 "Динамо". Житомирская команда идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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