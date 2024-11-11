Проблема все та же. Президент Полесья инициировал встречу президентов клубов УПЛ

" Полесье ", которое не так давно писала письма в УАФ с жалобами на судейство, считает, что работа судей при новом руководстве УАФ не сдвинулось в лучшую сторону.

Как сообщает ТаТоТаке, в ближайшее время должна состояться встреча президентов клубов УПЛ, на котором будет обсуждаться работа судей.

Одним из инициаторов этой встречи был президент "Полесья" Геннадий Буткевич.

Напомним, что особый резонанс с судейством вызвали два последних матча житомирской команды - с "Александрией" (0:1) и "Динамо" (1:2).