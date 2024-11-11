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Проблема все та же. Президент Полесья инициировал встречу президентов клубов УПЛ
Будут обсуждать судейство в УПЛ
Фото: ФК Полісся
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Как сообщает ТаТоТаке, в ближайшее время должна состояться встреча президентов клубов УПЛ, на котором будет обсуждаться работа судей.
Одним из инициаторов этой встречи был президент "Полесья" Геннадий Буткевич.
Напомним, что особый резонанс с судейством вызвали два последних матча житомирской команды - с "Александрией" (0:1) и "Динамо" (1:2).
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