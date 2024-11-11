  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Проблема все та же. Президент Полесья инициировал встречу президентов клубов УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проблема все та же. Президент Полесья инициировал встречу президентов клубов УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Будут обсуждать судейство в УПЛ

Проблема все та же. Президент Полесья инициировал встречу президентов клубов УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье", которое не так давно писала письма в УАФ с жалобами на судейство, считает, что работа судей при новом руководстве УАФ не сдвинулось в лучшую сторону.

Как сообщает ТаТоТаке, в ближайшее время должна состояться встреча президентов клубов УПЛ, на котором будет обсуждаться работа судей.

Одним из инициаторов этой встречи был президент "Полесья" Геннадий Буткевич.

Напомним, что особый резонанс с судейством вызвали два последних матча житомирской команды - с "Александрией" (0:1) и "Динамо" (1:2).

По теме
yellow-arrow
Карпаты заполнят паузу в чемпионате спаррингами с клубом Первой лиги
yellow-arrow
Голкипер Колоса: Могли забивать Кривбассу не один гол, не два, не три гола
yellow-arrow
Еще один основной игрок Полесья ляжет под нож хирургов
Полесье (Житомир) Комитет арбитров УАФ Геннадий Буткевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
11.11.2024 в 20:29
Давно пора отправить нешахтеров и ментов во второй дивизион. Потомственные коррупционеры.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
11.11.2024 в 20:29
Давно пора отправить нешахтеров и ментов во второй дивизион. Потомственные коррупционеры.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости