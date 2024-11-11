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Карпаты заполнят паузу в чемпионате спаррингами с клубом Первой лиги

Премьер-лига
Обновлено

Карпаты договорились о спаррингах с Буковиной

Карпаты заполнят паузу в чемпионате спаррингами с клубом Первой лиги

Фото пресслужби ФК "Карпати"

Новина українською

"Карпаты" возобновят тренировочный процесс 12 ноября.

Как сообщает Sport.ua, львовяне паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят контрольными поединками с "Буковиной". Сначала сыграют молодежные составы, а затем – основные.

В этом спарринге не смогут принять участие Олег Очеретько, которого вызвали в молодежную сборную Украины и Владислав Бабогло, находящийся в расположении сборной Mолдовы.

Напомним, что на данный момент "Карпаты" занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в акт иве 18 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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