Карпаты заполнят паузу в чемпионате спаррингами с клубом Первой лиги

" Карпаты " возобновят тренировочный процесс 12 ноября.

Как сообщает Sport.ua, львовяне паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят контрольными поединками с "Буковиной". Сначала сыграют молодежные составы, а затем – основные.

В этом спарринге не смогут принять участие Олег Очеретько, которого вызвали в молодежную сборную Украины и Владислав Бабогло, находящийся в расположении сборной Mолдовы.

Напомним, что на данный момент "Карпаты" занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в акт иве 18 очков.