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Карпаты заполнят паузу в чемпионате спаррингами с клубом Первой лиги
Карпаты договорились о спаррингах с Буковиной
Фото пресслужби ФК "Карпати"
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Как сообщает Sport.ua, львовяне паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят контрольными поединками с "Буковиной". Сначала сыграют молодежные составы, а затем – основные.
В этом спарринге не смогут принять участие Олег Очеретько, которого вызвали в молодежную сборную Украины и Владислав Бабогло, находящийся в расположении сборной Mолдовы.
Напомним, что на данный момент "Карпаты" занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в акт иве 18 очков.
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