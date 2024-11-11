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Воспитанник Сассуоло прибыл на просмотр в Рух
Львовяне ищут усиление в линию атаки
фото из свободных источников
Неутешительные результаты "
Как сообщает Футбол 24, на просмотр в львовскую команду прибыл 22-летний экс-форвард "Сассуоло" Брайан Оддеи.
Оддеи - воспитанник "Сассуоло", где и начал профессиональную карьеру в январе 2021 года. Играл на правах аренды за итальянский "Кротоне" и хорватский "Рудеш".
Последним клубом ганца была "Дунайска Стреда". С лета этого года Оддеи находится в статусе свободного агента.
Transfermarkt оценивает его в 175 тысяч евро.
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