Воспитанник Сассуоло прибыл на просмотр в Рух

Неутешительные результаты " Руха " заставляют львовский клуб искать усиление в атаку.

Как сообщает Футбол 24, на просмотр в львовскую команду прибыл 22-летний экс-форвард "Сассуоло" Брайан Оддеи.

Оддеи - воспитанник "Сассуоло", где и начал профессиональную карьеру в январе 2021 года. Играл на правах аренды за итальянский "Кротоне" и хорватский "Рудеш".

Последним клубом ганца была "Дунайска Стреда". С лета этого года Оддеи находится в статусе свободного агента.

Transfermarkt оценивает его в 175 тысяч евро.