  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Воспитанник Сассуоло прибыл на просмотр в Рух
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воспитанник Сассуоло прибыл на просмотр в Рух

Премьер-лига

Львовяне ищут усиление в линию атаки

Воспитанник Сассуоло прибыл на просмотр в Рух

фото из свободных источников

Новина українською

Неутешительные результаты "Руха" заставляют львовский клуб искать усиление в атаку.

Как сообщает Футбол 24, на просмотр в львовскую команду прибыл 22-летний экс-форвард "Сассуоло" Брайан Оддеи.

Оддеи - воспитанник "Сассуоло", где и начал профессиональную карьеру в январе 2021 года. Играл на правах аренды за итальянский "Кротоне" и хорватский "Рудеш".

Последним клубом ганца была "Дунайска Стреда". С лета этого года Оддеи находится в статусе свободного агента.

Transfermarkt оценивает его в 175 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Назаренко: До 20-й минуты мы контролировали игру с Динамо, но с Динамо так нужно играть 95 минут
yellow-arrow
Степаненко: Квалифицированных игроков в сборной Украины хватает на всех позициях, думаю, все будет хорошо
yellow-arrow
Ребров: Чемпионат УПЛ на хорошем уровне, его интересно смотреть
Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
11.11.2024 в 21:29
Нормального б тренера потрібно. Оце було би підсилення. І не лише атаки, а команди в цілому. Маркевич без роботи. В рідну команду би пішов.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Prideman (Lviv)
11.11.2024 в 21:29
Нормального б тренера потрібно. Оце було би підсилення. І не лише атаки, а команди в цілому. Маркевич без роботи. В рідну команду би пішов.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости