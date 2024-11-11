Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: Квалифицированных игроков в сборной Украины хватает на всех позициях, думаю, все будет хорошо
Тарас уверен в нашей сборной
Фото: УАФ
Опорник "
– У сборной Украины хорошая команда, хорошие футболисты. То, что до этого не всегда был хороший результат, не означает, что что-то изменилось. Квалифицированных игроков у нас хватает на всех позициях, поэтому, думаю, все будет хорошо.
– Сейчас для "Шахтера" тоже был важный эпизод. В Лиге чемпионов вы одержали победу, которая придала вам уверенности.
– Слушайте, мы видим, что как только "Шахтер" в чемпионате Украины добавляет интенсивности за счет квалифицированных игроков, то мы сильнее наших соперников. "Заря" сделала, что могла, но этого явно недостаточно.
Популярное сейчас
- Лидер Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций
- Ярмоленко забив 150-й гол за Динамо, у лидера - 163. Только два эти футболиста достигали отметки в полутора сотни
- "Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
- Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью