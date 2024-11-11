Степаненко: Квалифицированных игроков в сборной Украины хватает на всех позициях, думаю, все будет хорошо

Опорник " Шахтера " Тарас Степаненко прокомментировал победу "горняков" над "Зарей" (3:1) в матче 13-го тура УПЛ и поделился ожиданиями от ноябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций.

– У сборной Украины хорошая команда, хорошие футболисты. То, что до этого не всегда был хороший результат, не означает, что что-то изменилось. Квалифицированных игроков у нас хватает на всех позициях, поэтому, думаю, все будет хорошо.

– Сейчас для "Шахтера" тоже был важный эпизод. В Лиге чемпионов вы одержали победу, которая придала вам уверенности.

– Слушайте, мы видим, что как только "Шахтер" в чемпионате Украины добавляет интенсивности за счет квалифицированных игроков, то мы сильнее наших соперников. "Заря" сделала, что могла, но этого явно недостаточно.