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Назаренко: До 20-й минуты мы контролировали игру с Динамо, но с Динамо так нужно играть 95 минут
Лидер Полесья рассказал о двух последних матчах команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вингер "
– Последние 2 матча меньше тебе удались. В чем видишь причину? Где-то ты играл хуже или защитники против тебя играли сильнее и жестче?
– Не знаю, сложно ответить. Думаю, что защитники тоже уже немного по-другому играют, не играют плотно. Не знаю, в командных действиях ничего у нас не менялось, мы играли так же, как и играли.
Если брать матч с "Динамо", то до 20-й минуты мы контролировали игру, но 20 минут – это слишком мало. С "Динамо" нужно играть так 95 минут.
– А с "Александрией"? Для вас тоже это был лобовой матч.
– Да, тяжелый матч был прежде всего. Было немного моментов и у нас, и у "Александрии", все хотели сохранить свою беспроигрышную серию. Вышло так, что мы пропустили, и "Александрия" выиграла.
Но мы после того матча не расстраивались, потому что "Александрия" сейчас показывает очень хороший футбол, и еще длинный чемпионат увидим.
– Говорит тренерский штаб "Полесья", футболисты, вы тоже говорили в предыдущих интервью, что хотите играть в активный футбол, агрессивный футбол. Со старта такой был план?
– Мы не хотели отходить от своей игры. "Динамо" – топ нашей лиги, но главный тренер нам сказал, что мы будем играть так, как мы играли всегда. Ну а потом красная карточка нам немного поломала планы, и пришлось отходить, потому что можно было еще 4 пропустить.
– Был ли вариант сыграть как-то иначе, менее активно, где-то немного глубже, как это часто происходит в матчах против "Динамо"?
– Я не знаю. Может быть, был.
– Не проговаривали?
– В перерыве нам сказали продолжать играть так, как мы играем. Поэтому нужно было терпеть, страдать. Выстрадали 1 гол, забили, но этого мало.
– Не очень привычные слова от игрока "Полесья" – "терпеть", "страдать". Это, как правило, нижняя часть таблицы.
– В меньшинстве так оно получилось. Пришлось.
– Какой план вообще на конец года?
– Сейчас первая цель – это сборная. Важный очень матч, нужно полный фокус отправить туда, концентрация и уже шаг за шагом идти. Не хочу загадывать, потому что жизнь такая, что сегодня есть, а завтра может не быть. Поэтому увидим.
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