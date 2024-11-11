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Назаренко: До 20-й минуты мы контролировали игру с Динамо, но с Динамо так нужно играть 95 минут

Премьер-лига
Обновлено

Лидер Полесья рассказал о двух последних матчах команды

Назаренко: До 20-й минуты мы контролировали игру с Динамо, но с Динамо так нужно играть 95 минут

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Вингер "Полесья" Александр Назаренко в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital" подвел итог матча 13-го тура УПЛ с "Динамо", в котором его команда проиграла 1:2.

– Последние 2 матча меньше тебе удались. В чем видишь причину? Где-то ты играл хуже или защитники против тебя играли сильнее и жестче?

– Не знаю, сложно ответить. Думаю, что защитники тоже уже немного по-другому играют, не играют плотно. Не знаю, в командных действиях ничего у нас не менялось, мы играли так же, как и играли.

Если брать матч с "Динамо", то до 20-й минуты мы контролировали игру, но 20 минут – это слишком мало. С "Динамо" нужно играть так 95 минут.

– А с "Александрией"? Для вас тоже это был лобовой матч.

– Да, тяжелый матч был прежде всего. Было немного моментов и у нас, и у "Александрии", все хотели сохранить свою беспроигрышную серию. Вышло так, что мы пропустили, и "Александрия" выиграла.

Но мы после того матча не расстраивались, потому что "Александрия" сейчас показывает очень хороший футбол, и еще длинный чемпионат увидим.

– Говорит тренерский штаб "Полесья", футболисты, вы тоже говорили в предыдущих интервью, что хотите играть в активный футбол, агрессивный футбол. Со старта такой был план?

– Мы не хотели отходить от своей игры. "Динамо" – топ нашей лиги, но главный тренер нам сказал, что мы будем играть так, как мы играли всегда. Ну а потом красная карточка нам немного поломала планы, и пришлось отходить, потому что можно было еще 4 пропустить.

– Был ли вариант сыграть как-то иначе, менее активно, где-то немного глубже, как это часто происходит в матчах против "Динамо"?

– Я не знаю. Может быть, был.

– Не проговаривали?

– В перерыве нам сказали продолжать играть так, как мы играем. Поэтому нужно было терпеть, страдать. Выстрадали 1 гол, забили, но этого мало.

– Не очень привычные слова от игрока "Полесья" – "терпеть", "страдать". Это, как правило, нижняя часть таблицы.

– В меньшинстве так оно получилось. Пришлось.

– Какой план вообще на конец года?

– Сейчас первая цель – это сборная. Важный очень матч, нужно полный фокус отправить туда, концентрация и уже шаг за шагом идти. Не хочу загадывать, потому что жизнь такая, что сегодня есть, а завтра может не быть. Поэтому увидим.

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Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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