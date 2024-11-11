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У Супряги до перехода в Зарю было предложение от европейского клуба

Премьер-лига
Обновлено

Форвардом интересовался датский Ольборг

У Супряги до перехода в Зарю было предложение от европейского клуба

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Вместо перехода в луганскую "Зарю" форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга мог подписать контракт с датским клубом "Ольборг". Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганик.

"Кто бы что не говорил, я считаю, что Супряга игрок высокого уровня – я видел его скорость, я видел, что он умеет. Не верю, что он так быстро мог все растерять.

Он ведь за игровой практикой пошел в "Зарю", а мог бы попроситься за рубеж в командировку.

У него было приглашение из "Ольборга", насколько я понимаю. Приблизительно на тех же условиях", – сказал Цыганык.

Напомним, что Супруга перешел в "Зорю" на правах аренды сроком на один год. За этот период он уже сыграл семь матчей, но не отличился результативными действиями.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Цыганык Ольборг Владислав Супряга
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
11.11.2024 в 23:43
Нагадаємо, що Дружина перейшов до "Зорі" на правах оренди терміном на один рік. За цей період він уже зіграв сім матчів, але не відзначився результативними діями. (с) Супряга + Т9 = Супруга = Дружина
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Комментарии 2
Будєм разбіратся (Київ)
11.11.2024 в 23:43
Нагадаємо, що Дружина перейшов до "Зорі" на правах оренди терміном на один рік. За цей період він уже зіграв сім матчів, але не відзначився результативними діями. (с) Супряга + Т9 = Супруга = Дружина
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Matachorros (Chicago)
11.11.2024 в 23:06
Ну Супряга осталася верен себе, и предпочёл остаться в упл, и нифига не делать.
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