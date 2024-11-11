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У Супряги до перехода в Зарю было предложение от европейского клуба
Форвардом интересовался датский Ольборг
Фото: ФК Зоря Луганськ
Вместо перехода в луганскую "Зарю" форвард
"Кто бы что не говорил, я считаю, что Супряга игрок высокого уровня – я видел его скорость, я видел, что он умеет. Не верю, что он так быстро мог все растерять.
Он ведь за игровой практикой пошел в "Зарю", а мог бы попроситься за рубеж в командировку.
У него было приглашение из "Ольборга", насколько я понимаю. Приблизительно на тех же условиях", – сказал Цыганык.
Напомним, что Супруга перешел в "Зорю" на правах аренды сроком на один год. За этот период он уже сыграл семь матчей, но не отличился результативными действиями.
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