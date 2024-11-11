У Супряги до перехода в Зарю было предложение от европейского клуба

Вместо перехода в луганскую "Зарю" форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга мог подписать контракт с датским клубом "Ольборг". Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганик.

"Кто бы что не говорил, я считаю, что Супряга игрок высокого уровня – я видел его скорость, я видел, что он умеет. Не верю, что он так быстро мог все растерять.

Он ведь за игровой практикой пошел в "Зарю", а мог бы попроситься за рубеж в командировку.

У него было приглашение из "Ольборга", насколько я понимаю. Приблизительно на тех же условиях", – сказал Цыганык.