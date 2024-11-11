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Черноморец паузу в чемпионате заполнит спаррингом с командой УПЛ

Премьер-лига

Одесситы уже 12 ноября вернутся к тренировкам

Черноморец паузу в чемпионате заполнит спаррингом с командой УПЛ

instagram.com/fcchornomorets

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Одесский "Черноморец" одним из первых среди клубов УПЛ возобновит тренировочный процесс во время международной паузы.

Как стало известно Sport.ua, уже 12 ноября команда вернется к тренировкам, а 16 ноября, проведет в Киеве спарринг с "Оболонью".

В контрольной игре не примут участие Александр Пшеничнюк и Лука Лацабидзе, вызванные в молодежные сборные Украины и Грузии соответственно.

Также восстанавливаются после травм Артем Присяжнюк и бразильский легионер Жоао Нето.

Напомним, что "Черноморец" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.

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Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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