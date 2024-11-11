Черноморец паузу в чемпионате заполнит спаррингом с командой УПЛ

Одесский " Черноморец " одним из первых среди клубов УПЛ возобновит тренировочный процесс во время международной паузы.

Как стало известно Sport.ua, уже 12 ноября команда вернется к тренировкам, а 16 ноября, проведет в Киеве спарринг с "Оболонью".

В контрольной игре не примут участие Александр Пшеничнюк и Лука Лацабидзе, вызванные в молодежные сборные Украины и Грузии соответственно.

Также восстанавливаются после травм Артем Присяжнюк и бразильский легионер Жоао Нето.

Напомним, что "Черноморец" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.