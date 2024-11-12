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Ярмоленко вошел в топ-10 пенальтистов чемпионата Украины
Андрей попал в очередной рейтинг
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В матче с "Полесьем" (2:1) Андрей Ярмоленко забил свой 17-й мяч с 11-метровой отметки в чемпионатах Украины. Он не реализовал пенальти в УПЛ только 22 июля 2012 года в матче "Динамо" с "Арсеналом", когда голкипер "канониров" Юрий Панькив парировал удар Андрея с "точки".
Ярмоленко опережает Евгения Селезнева и Александра Косырина и входит в топ-10 бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины. В этой десятке у него самая лучшая реализация – 94,4%.
Столько же ударов с "точки" забили Марко Девич, Сергей Беженар и Сергей Назаренко.
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