Кампос забил юбилейный хет-трик легионеров в украинском первенстве

В матче 13-го тура "Александрия" – "Карпаты" 28-летний португальский защитник хозяев Мигель Кампос стал автором юбилейного, 50-го, хет-трика легионеров в истории чемпионата Украины.

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Дебютный хет-трик оформил грузин Михаил Поцхверия, который 5 июня 1995 года в составе запорожского "Металлурга" трижды отличился в гостевой игре с тернопольской "Нивой" (6:1). В общей сложности хет-трики оформляли представители 17 стран, а чаще всего легионеры из Бразилии (18).

Среди 38 иностранных игроков больше всего хет-триков в активе бразильца Жуниора Мораэса и узбека Максима Шацких (оба впоследствии приняли украинское гражданство) – по 4.