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Кривбасс проведет матч в поддержку ВСУ: участником может стать каждый
Криворожский клуб организовывает благотворительный матч
Кривбас
"Кривбасс" объявил о проведении благотворительного матча в поддержку армии.
В составе красно-белых выступят футболисты первой и юношеской, а также игроки женской команд, руководство и ветераны клуба. У каждого будет возможность сыграть на поле против сборной ФК "Кривбасс" за донат.
Матч пройдет на стадионе "Спарта" в ближайшую субботу, 16 ноября. Начало - в 16:00.
Больше информации и ответы на вопросы вы можете получить в чате для участников мероприятия по ссылке.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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