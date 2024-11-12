Кривбасс проведет матч в поддержку ВСУ: участником может стать каждый

"Кривбасс" объявил о проведении благотворительного матча в поддержку армии.

В составе красно-белых выступят футболисты первой и юношеской, а также игроки женской команд, руководство и ветераны клуба. У каждого будет возможность сыграть на поле против сборной ФК "Кривбасс" за донат.

Матч пройдет на стадионе "Спарта" в ближайшую субботу, 16 ноября. Начало - в 16:00.

Больше информации и ответы на вопросы вы можете получить в чате для участников мероприятия по ссылке.