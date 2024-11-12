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Ребров - о потенциальном трансфере Судакова: Шахтер очень много сделал для Георгия, они должны договориться

Премьер-лига

Все игроки желают попробовать себя в более сильном чемпионате

Ребров - о потенциальном трансфере Судакова: Шахтер очень много сделал для Георгия, они должны договориться

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о потенциальном трансфере хавбека "Шахтера" Георгия Судакова в зарубежный клуб.

"Это не мне решать. Я уверен, что все игроки желают уехать за границу, желают попробовать себя в более сильном чемпионате, но это отношения между Судаковым и "Шахтером".

Я уверен, что есть предложения, но я считаю, что и "Шахтер" очень много сделал для Георгия, и они должны договориться", - поделился Ребров.

В текущем сезоне Судаков провел 17 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с донецким клубом действителен до 31 декабря 2028 года.

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Сергей Ребров Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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