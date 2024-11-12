Ребров - о потенциальном трансфере Судакова: Шахтер очень много сделал для Георгия, они должны договориться

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о потенциальном трансфере хавбека "Шахтера" Георгия Судакова в зарубежный клуб.

"Это не мне решать. Я уверен, что все игроки желают уехать за границу, желают попробовать себя в более сильном чемпионате, но это отношения между Судаковым и "Шахтером".

Я уверен, что есть предложения, но я считаю, что и "Шахтер" очень много сделал для Георгия, и они должны договориться", - поделился Ребров.