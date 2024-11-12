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Бабич прояснил ситуацию с травмированными игроками Черноморца
Одесситы сыграют спарринг с "Оболонью"
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал подробности подготовки его подопечных в период очередной паузы в чемпионате, вызванной играми сборной Украины.
– Сейчас поработаем, нас ждет работа в режиме двухразовых тренировок. В субботу, 16 ноября, запланирован контрольный матч с "Оболонью". Он состоится в Киеве. Мы договорились со столичным клубом, что сыграем двумя составами. Как и в спарринге с "Ингульцом", который мы проводили во время аналогичной паузы в октябре, он будет проходить в формате четырех таймов по 35 минут каждый. В этом поединке все футболисты получат игровую практику.
– В последние годы "Черноморец" традиционно выбирал в спарринг-партнеры команды из Одессы и области. В период текущей паузы контрольного матча с кем-то из земляков не предусмотрено?
– С местными командами мы договаривались, но возник вариант с "Оболонью" – на нем и остановились. Сейчас заместитель генерального директора Андрей Чернов работает над этим вопросом.
– Насколько заполнен клубный лазарет "Черноморца"?
– Он почти опустел. В нем на данный момент находятся лишь двое пациентов – бразилец Жоао Нето и Артем Присяжнюк. Немного были проблемы у Ильи Шевцова, но сейчас, после выходных, он будет работать в общей группе, - рассказал Бабич.
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