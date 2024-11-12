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Бабич прояснил ситуацию с травмированными игроками Черноморца

Премьер-лига

Одесситы сыграют спарринг с "Оболонью"

Бабич прояснил ситуацию с травмированными игроками Черноморца

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал подробности подготовки его подопечных в период очередной паузы в чемпионате, вызванной играми сборной Украины.

– Сейчас поработаем, нас ждет работа в режиме двухразовых тренировок. В субботу, 16 ноября, запланирован контрольный матч с "Оболонью". Он состоится в Киеве. Мы договорились со столичным клубом, что сыграем двумя составами. Как и в спарринге с "Ингульцом", который мы проводили во время аналогичной паузы в октябре, он будет проходить в формате четырех таймов по 35 минут каждый. В этом поединке все футболисты получат игровую практику.

– В последние годы "Черноморец" традиционно выбирал в спарринг-партнеры команды из Одессы и области. В период текущей паузы контрольного матча с кем-то из земляков не предусмотрено?

– С местными командами мы договаривались, но возник вариант с "Оболонью" – на нем и остановились. Сейчас заместитель генерального директора Андрей Чернов работает над этим вопросом.

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– Насколько заполнен клубный лазарет "Черноморца"?

– Он почти опустел. В нем на данный момент находятся лишь двое пациентов – бразилец Жоао Нето и Артем Присяжнюк. Немного были проблемы у Ильи Шевцова, но сейчас, после выходных, он будет работать в общей группе, - рассказал Бабич.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.11.2024 в 12:07
ЧО надо избавляться от Бабича и чем скорее тем лучше --вы что не видите что он не тренер а физрук -работает только языком и вешает лапшу--выведет их в 1 лигу 100%
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
12.11.2024 в 12:07
ЧО надо избавляться от Бабича и чем скорее тем лучше --вы что не видите что он не тренер а физрук -работает только языком и вешает лапшу--выведет их в 1 лигу 100%
Ответить
0
0

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