"Открытость недостаточна". Кривбасс требует встречи с Монзуль и Риццоли

"Кривбасс" поддержал инициативу встречи представителей клубов УПЛ с главой арбитров УАФ Екатериной Монзуль и консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли.

"Футбольный Клуб "Кривбасс" уже не первый год выступает инициатором изменений на пути к улучшению арбитража футбольных матчей и открытости Комитета арбитров УАФ. Чуть больше года назад на встрече с бывшим председателем Комитета наш Клуб предложил семь шагов на пути к изменениям. С приходом новой команды во главе с руководительницей судейского корпуса Екатериной Монзуль уже произошло много таких ожидаемых сдвигов, некоторые из наших предложения были воплощены в жизнь, что тоже дало положительные изменения.

Со своей стороны клубы Украинской Премьер-лиги идут на встречу Комитету арбитров УАФ. Именно по инициативе президентов футбольных команд УПЛ была увеличена оплата арбитража и премированы арбитры по итогам прошлого сезона. К большому сожалению, в последнее время в некоторых вопросах Комитет арбитров снова вернулся к прошлым механизмам работы, а открытость недостаточна и не имеет системного характера.

Поэтому ФК "Кривбасс" поддерживает требование ФК "Полесье" Житомир и НК "Верес" Ровно о проведении встречи представителей клубов Украинской Премьер-лиги с председателем Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль и консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли для прямого и открытого диалога по качеству арбитража футбольных матчей и открытости Комитета. Отдельно хотелось бы пригласить на встречу представителей ПФЛ, а также руководство Украинской ассоциации футбола. Только вместе мы сможем изменить украинский футбол к лучшему", - говорится в заявлении криворожского клуба.