Оба из одного клуба. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 13-го тура

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 13-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером тура признали Руслана Ротаня, который во главе "Александрии" разгромил "Карпаты" (3:0), а лучшим игроком назвали феноменального автора хет-трика в этом матче - центрального защитника Мигеля Кампоса.

В топ-5 игроков также вошли Виталий Дахновский ("Верес"), Кевин ("Шахтер"), Безерра ("Александрия") и Максим Механив ("Левый Берег"). А в топ-3 тренеров - Олег Шандрук ("Верес") и Сергей Шищенко ("Оболонь").

В общем эксперты вспоминали 30 футболистов и 7 тренеров на звание героев 13-го тура, а также 64 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Евгений Кучеренко (ЛНЗ), Александр Тымчик ("Динамо"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Александр Мартынюк ("Александрия"), Владислав Дубинчак ("Динамо"), Яго Сикейра ("Верес"), Александр Яцык ("Заря"), Олег Слободян ("Оболонь"), Кевин ("Шахтер"), Хованни Боливар ("Колос").

Фото - УПЛ