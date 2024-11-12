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Канал УПЛ ТВ вошел в топ-5 рейтинга самых популярных телеканалов Украины

Премьер-лига

Популярность канала свидетельствует о растущем спросе на украинский футбол

Канал УПЛ ТВ вошел в топ-5 рейтинга самых популярных телеканалов Украины

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Телеканал УПЛ ТВ вошел в топ-5 рейтинге самых популярных телеканалов Украины.

Такие итоги по данным ежедневного мониторинга телепросмотра домохозяйствами, подключенными к услуге IPTV/OTT от агентства Bigdata.UA.

С показателем доли просмотра (shr%) 5,2 УПЛ ТВ укрепил свои позиции среди лидеров телевизионного рынка, продолжая наращивать популярность среди зрителей.

Как пишет пресс-служба УПЛ, это достижение отражает устойчивый интерес украинской аудитории к контенту канала, который предлагает эксклюзивные прямые трансляции матчей Украинской Премьер лиги и аналитические программы.

Популярность канала свидетельствует о растущем спросе на украинский футбол и качественном спортивном контенте. Вхождение в топ-5 подтверждает, что зрители ценят возможность отслеживать выступления любимых команд и получать профессиональную аналитику, помогающую лучше понять футбольные события.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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