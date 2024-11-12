Хавбек Кривбасса отправился в расположение сборной Руанды на матчи отбора КАН

Полузащитник " Кривбасса " Джихад Бизимана отправился в расположение сборной Руанды.

В ноябре национальная команда нашего игрока проведет заключительные два матча в рамках квалификации на Кубок Африканских Наций 2025: 14 ноября дома против Ливии, а 18-го – на выезде против Нигерии.

Руанда занимает третье место в группе D, имея в активе 5 баллов и реальные шансы на выход в финальную часть турнира.

Напомним, Бизимана – капитан своей национальной сборной. Он играет за сборную Руанды с июня 2015 года, и всего провел 43 матча, в которых забил 3 гола. Последний раз Джихад сыграл за сборную 15 октября этого года в поединке квалификации в Кубке Африканских Наций против Бенина - 2:1 и забил победный гол с пенальти (отыграл все 90 минут).