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Болельщики выбрали игрока октября в Шахтёре

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Болельщики выбрали игрока октября в Шахтёре

Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики выбрали игрока октября в Шахтёре.

Им стал полузащитник клуба Георгий Судаков, за которого проголосовало 3 174 болельщика (49,3%).

На втором месте вратарь клуба Дмитрий Ризник. За него проголосовали 1963 болельщика.

Ниже расположились полузащитники Артём Бондаренко и Эгиналду.

В октябре Георгий Судаков забил 4 мяча в ворота ЛНЗ и отдал ассист в матче. Полузащитинк отыграл во всех 6-ти матчах "Шахтёра".

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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