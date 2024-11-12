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Болельщики выбрали игрока октября в Шахтёре
Заслужил
Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики выбрали игрока октября в Шахтёре.
Им стал полузащитник клуба Георгий Судаков, за которого проголосовало 3 174 болельщика (49,3%).
На втором месте вратарь клуба Дмитрий Ризник. За него проголосовали 1963 болельщика.
Ниже расположились полузащитники Артём Бондаренко и Эгиналду.
В октябре Георгий Судаков забил 4 мяча в ворота ЛНЗ и отдал ассист в матче. Полузащитинк отыграл во всех 6-ти матчах "Шахтёра".
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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